Przygotuj się na lato – golarki i depilatory dla niej i dla niego

Philips Lumea 9000

Depilator laserowy, stworzony we współpracy z dermatologami, aby zapewnić bezpieczną i delikatną depilację nawet we wrażliwych miejscach. Autorska technologia czujnika SmartSkin wykrywa odcień skóry i podpowiada odpowiedni dla danego miejsca poziom intensywności zabiegu. Phillips Lumea 9000 z technologią SenseIQ ma pięć ustawień intensywności pozwalających na dostosowanie do indywidualnych potrzeb – automatycznie przez samo urządzenie lub manualnie przez użytkownika. Wedle badań i testów, wystarczy zaledwie 12 zabiegów, by skóra pozostała gładka nawet przez 6 kolejnych miesięcy. Już po trzecim zabiegu pozbywamy się aż 92% włosków. Specjalne nasadki umożliwiają depilację całego ciała oraz miejsc szczególnie wrażliwych – twarzy, pach i bikini. Nasadka do twarzy posiada podwójny ciemnoczerwony filtr, stanowiący dodatkową ochronę dla delikatnej skóry oraz płaskie okienko ułatwiające precyzyjną depilację. Dedykowana aplikacja Phillips Lumea IPL na urządzenia mobilne pozwoli na stworzenie indywidualnego harmonogramu depilacji, przypomni o kolejnych zabiegach oraz podpowie, jak osiągnąć gładką skórę na dłużej. Żywotność lampy przewidziano na 450 000 impulsów, co stanowi odpowiednik aż 39 lat.