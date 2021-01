WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 kino domowesoundbar Patryk Wieczorek Dzisiaj, 25-01-2021 15:55 Postaw na przestrzenny dźwięk. Kino domowe dla wymagających Dobrej jakości telewizor z dużym ekranem i idealnym kontrastem to nie wszystko, trzeba jeszcze zadbać o odpowiednie nagłośnienie. Bez niego trudno mówić o prawdziwie kinowych doznaniach podczas seansu. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Kino domowe to gwarancja dobrej jakości obrazu i dźwięku Źródło: Adobe Stock Jeśli więc metraż mieszkania ci na to pozwala, warto zainwestować w kino domowe, które sprawi, że nawet wieczorny seans z ulubionym serialem stanie się o wiele bardziej emocjonujący. Efekt przestrzenności dźwięku zapewnią nie tylko modele z najwyższej półki. Z czego składa się kino domowe Jeśli chcesz cieszyć się prawdziwie kinowymi doznaniami, nie ma lepszej opcji niż profesjonalne kino domowe. Zestawy składają się z kilku elementów, których funkcje warto znać: Odtwarzacz – serce każdego zestawu. Dzięki niemu można nie tylko obsługiwać kino domowe, ale również oglądać filmy w najlepszej jakości, o wiele lepszej niż w standardowej telewizji. Jeżeli cenisz sobie zarówno świetną jakość dźwięku, jak i obrazu, nie znajdziesz lepszej opcji Kolumny – kolejny konieczny element, bez którego nie uzyskasz prawdziwie przestrzennego dźwięku. Zestawy liczą sobie przeważnie pięć lub siedem głośników, których ustawienie wpływa na jakość dźwięku. Amplituner– urządzenie niezbędne do uzyskania efektu dźwięku przestrzennego. Dzięki możliwościom konfiguracji będziemy w stanie wyciągnąć z głośników najlepsze brzmienie. Powinien być wyposażony w złącza HDMI, analogowe oraz USB. Dobrym rozwiązaniem jest również łączność przy pomocy Bluetooth czy Wi-Fi. Do tego dochodzą również dodatkowe akcesoria. Godnym polecenia będzie serwer NAS, który pozwoli na magazynowanie i odtwarzanie multimediów nie tylko z poziomu telewizora, ale również smartfona, komputera czy tableta. Nie jest to jednak sprzęt niezbędny do prawidłowego działania kina domowego. Prawdziwie przestrzenny dźwięk Jakość oferowanego dźwięku zależy przede wszystkim od amplitunera, a także liczby głośników wchodzących w skład zestawu. Obecnie najczęściej wybierane opcje to 5.1 lub 7.1, gdzie pierwsza liczba oznacza liczbę zwykłych głośników, a druga to subwoofer. Zwróć również uwagę na moc wyjściową każdego z głośników sprzętu. Przyjmuje się, że najlepszym wyborem będzie kino domowe o mocy około 100-150 W na jeden kanał dźwięku. Pamiętaj jednak, że im mniejsze pomieszczenie, tym mniejsza powinna być moc wyjściowa. W małym salonie nie rozwiniesz możliwości kina domowego o dużej mocy, dlatego nie warto przepłacać. Belka zamiast głośników Alternatywą do małych mieszkań, a także dla osób, które chcą nieco zaoszczędzić będzie soundbar czyli zestaw głośników w postaci poziomej listwy, którą należy umieścić pod telewizorem. To proste rozwiązanie będzie w stanie znacząco poprawić jakość systemowych głośników w telewizorze, a przy tym nie zabierze zbyt wiele miejsca. Podobnie jak w przypadku kina domowego, soundbary obsługują trzy, pięć lub nawet siedem kanałów, które sprawiają, że będzie on stwarzał pozory dźwięku przestrzennego. Głośniki skierowane w różnych stronach wysyłają dźwięk, który odbijając się od ścian trafia do widza z różnych stron, nadając wrażenia przestrzenności. Kino domowe to atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla kinomanów, jak i osób słuchających muzyki, którym zależy na najwyższej jakości dźwięku. To również doskonały sprzęt dla graczy, którzy dzięki niemu skorzystają podczas wirtualnych potyczek i będą doskonale wiedzieć, z której strony nadchodzi wróg. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze