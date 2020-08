Polska amunicja na Białorusi. "Od wejścia w życie sankcji nie sprzedajemy jej do tego kraju"

We wtorek 11 sierpnia polski internet obiegło zdjęcie łuski, pochodzącej z miejsca zamieszek w Mińsku na Białorusi. Na białej łusce pocisku do strzelby gładkolufowej widnieje napis "Made in Poland". Zdjęcie wywołało gorącą dyskusję w internecie, bo sprzedaż broni i amunicji do Białorusi jest objęta embargiem Unii Europejskiej od 2011 roku.