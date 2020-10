Pogoda na 22 października. IMGW ostrzega przed silnymi wiatrem. Alarm na północy Polski

Czwartek 22 października minie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy dziś od 16 st. C. na wschodzie, do nawet 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Silniejszych porywów mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy północnej części kraju.

Ostrzeżenia IMGW

- Przewiduje się wystąpienie w strefie nadmorskiej silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu - czytamy na stronie IMGW. Alerty obowiązują do godziny 15:00.