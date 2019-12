Pogoda. Ciepłe powietrze i dużo rozpogodzeń. Sprawdź prognozę na 18 grudnia

W środę 18 grudnia pogoda dopisywać będzie na terenie całej Polski. Niż Xander skierował do nas ciepłe powietrze znad Bałtyku. Możemy spodziewać się także dużych rozpogodzeń. Na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Wieczorem pojawią się mgły

Choć temperatury nie pobiją dziś grudniowego rekordu, to i tak mieszkańcy niektórych rejonów Polski mogą zostawić najcieplejsze kurtki w domach. W Małopolsce i na Opolszczyźnie termometry pokażą dziś nawet 14 stopni Celsjusza, do dwóch stopni mniej na Śląsku i Podkarpaciu. W centrum i na zachodzie kraju od 10 do 11 stopni. Najchłodniej na północy Polski. W Gdańsku maksymalnie 9 stopni Celsjusza, a w Białymstoku 8 st. C.