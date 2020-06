Płyta indykcyjna lepsza niż gazowa? Gotowanie jest szybsze i bezpieczniejsze

Płyta indukcyjna lepsza niż gazowa? Sposób działania obydwu urządzeń

Kuchnia gazowa spala gaz ziemny doprowadzony przez dostawcę lub z butli. Dzięki oddzielnej instalacji można z niej korzystać podczas awarii sieci energetycznej. Zdaniem niektórych kucharzy, gotowanie na ogniu jest bardziej naturalne, co przekłada się na lepszy smak przyrządzonych potraw. Ponadto umożliwia też opalenie produktów nad wolnym ogniem, jak np. cebuli do zupy.

Płyta indukcyjna zasilana jest prądem. Cewki umieszczone wewnątrz urządzenia wytwarzają pole elektromagnetyczne, które nagrzewa dno naczyń. Sama płyta pozostaje chłodna. Jest więc bezpieczniejsza, jednak wymaga użycia specjalnych garnków z metali ferromagnetycznych. Większość płyt potrzebuje też trójfazowej instalacji elektrycznej, a nie każda kuchnia jest w nie wyposażona. W tym wypadku trzeba zwrócić się do swojego dostawcy energii z prośbą o jej zainstalowanie. Niektórzy producenci, jak np. Amica, mają jednak w ofercie płyty, które można podłączyć do standardowego gniazdka.

Plusy i minusy

Z kolei proces gotowania na płytach indukcyjnych jest zdecydowanie szybszy (nawet o 30 proc.). Wpływa to na m.in. oszczędność energetyczną - podczas gotowania na gazie nawet 40 proc. ciepła jest rozpraszana w otoczeniu. Płyty indukcyjne wykorzystują natomiast 100 procent energii na ogrzanie potraw. Oferują też szereg funkcji i programów ułatwiających gotowanie. Są to m.in.:

Co jest bardziej opłacalne?

W przypadku kuchni gazowej przyjmuje się, że 3 lub 4-osobowa rodzina zużyje w ciągu roku ok. 150 metrów sześciennych gazu lub 1646 kW/h do przyrządzania posiłków. Ceny gazu różnią się w zależności od regionu, operatora oraz indywidualnej umowy. Uśredniając, można przyjąć, że koszt metra sześciennego to ok. 2 zł. Daje to roczny koszt eksploatacji kuchenki gazowej na poziomie ok. 320 zł.