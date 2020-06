Klimatyzator - jaki wybrać i czy warto zainwestować w przenośny model

Klimatyzator - jaki wybrać? Najważniejsze parametry

To wszystko, wbrew pozorom, ma znaczenie, bowiem źle dobrany klimatyzator nie spełni swoich podstawowych funkcji. Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem koniecznym do użytkowania klimatyzatorów przenośnych jest okno w pomieszczeniu, przez które wyprowadza się rurę harmonijkową o długości ok. 150–18. cm i średnicy ok. 10–15 cm. Rura ta odprowadza ciepłe powietrze na zewnątrz, a z pomieszczenia pobiera powietrze do ochłodzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest okno z luftem, który ogranicza napływ gorącego powietrza. Jeśli jednak takim nie dysponujemy, warto zapytać w sklepie o specjalną listwę z otworami do odprowadzania powietrza z rur, przeznaczoną do montażu w futrynach okien.