Lidl wprowadza zmiany ze wszystkich sklepach w Polsce. Chodzi o płacenie kartą

Co w praktyce oznacza nowe rozwiązanie płatnicze? Od teraz wszystkie przesyłane ze sklepów Lidl Polska dane dotyczące kart płatniczych staną się całkowicie nieczytelne dla osób nieuprawnionych. Do ich odszyfrowania potrzebne są bowiem specjalne klucze deszyfrujące oraz odpowiedni sprzęt i zaawansowane algorytmy. A te są dostępne wyłącznie w chronionym środowisku stworzonym przez dział IT Lidla we współpracy z partnerami zewnętrznymi.