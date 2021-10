ONZ ostrzega. Mówi o "niekończących się cierpieniach"

IPCC oszacował, że ograniczenie globalnego wzrostu średniej temperatury do 1,5°C wymaga zmniejszenia emisji CO2 o 45 proc. do 2030 r., a ograniczenie wzrostu do 2°C o 25 proc. do 2030 r. Jeśli emisje nie zostaną zredukowane do 2030 r., będą musiały zostać znacznie zmniejszone później, aby zrekompensować powolny start na drodze do zerowej emisji netto, czemu prawdopodobnie będą towarzyszyć wyższe koszty.