Odkrycie naukowców. Plemniki poruszają się inaczej, niż sądziliśmy [Zobacz wideo]

Zespół naukowców z Meksyku przeprowadził badania, których wyniki rzucają zupełnie nowe światło na drogę plemników do komórki jajowej. Okazuje się, że męskie gamety wykonują bardziej złożone ruchy, niż do tej pory uważano. Użycie najnowszej technologii przyczyniło się do obalenia teorii z 1677 roku, kiedy to Anton Van Leeuwenhoek, spoglądając przez swój mikroskop, określił ruchy plemników mianem podobnych do tych, wykonywanych przez węże i węgorze.