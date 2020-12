Nowe technologie w Polsce. Kobiety korzystają z nich chętniej niż mężczyźni

Z raportu dowiadujemy się, że kobiety chętniej niż mężczyźni robią zakupy w sieci (88 proc. do 22 proc.), częściej korzystają z bankowości elektronicznej (82 proc. do 76 proc.) oraz komunikatorów (83 proc. do 74 proc.). Polki są także zdecydowanie bardziej aktywne w mediach społecznościowych. Na co dzień korzysta z nich 85 proc. pań i 69 proc. panów.

Polacy ufają naukowcom

Z najnowszego raportu wynika, że Polacy, którzy określają się mianem "znawców technologii" w większości ufają naukowcom i odkryciom naukowym. Wątpliwości co do ich autorytetu ma natomiast 1/3 badanych. Ponad 60 proc. zaawansowanych technologicznie Polaków jest zdania, że "nie da się zdecydować, co jest dobre i złe raz na zawsze". W większości identyfikują się oni także z określeniem "To jest dobre, co akurat sprzyja społeczności, w której żyję, a nie jakieś abstrakcyjne zasady".