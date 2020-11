Nowe nagrania z karetek. Sytuacja w Warszawie jest tragiczna

Przedwczoraj w serwisie Wykop pojawiła się dyskusja, której autor udostępnił kilka nagrań głosowych , zawierających fragmenty rozmów pomiędzy ratownikami medycznymi a dyspozytorem. Nie napawają one optymizmem. Sytuacja na froncie walki z epidemią jest fatalna – brakuje miejsc dla chorych, a szpitale niekiedy nie chcą przyjmować pacjentów z potwierdzonym, albo prawdopodobnym przypadkiem COVID-19.

Rozmowy udostępnione przez użytkowników Wykopu pochodzą z kanału "Pogotowie WARSZAWA" z aplikacji Zello, który został zamknięty wczorajszego wieczoru. Prawdopodobnie ze względu na zbyt duże zainteresowanie. Jak to w ogóle możliwe, że możemy słuchać rozmów pracowników pogotowia? Polskie służby nadal korzystają z komunikacji radiowej, a do tej dostęp może uzyskać każdy. Jak to zrobić, informację znajdziecie na dole artykułu.