Niemcy. Samoloty Luftwaffe przetransportują chorych na COVID-19

Niemieckie media podkreślają, że należące do Luftwaffe Airbusy są przygotowane do misji ratunkowych. Jak informuje PAP, na ich pokładzie znajdują się dwa urządzenia do intensywnej terapii oraz sześć miejsc zabiegowych. "Tagesspiegel" zwraca uwagę, że na początku pandemii opracowano w kraju tzw. system koniczyny. Zgodnie z jego założeniami pacjenci z COVID-19 powinni mieć możliwość szybkiej relokacji w obrębie Niemiec, w celu znalezienia wolnego łóżka szpitalnego.