WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne huawei + 3 freebuds 3p smart prosmartfon Piotr Urbaniak 31-12-2019 (13:40) Nie rozstajesz się z muzyką lub filmami? Oto produkty, których potrzebujesz Zatłoczony autobus lub pociąg, poczekalnia na izbie przyjęć czy domowe zacisze. To nie ma znaczenia, bo dzisiaj multimedia chłoniemy dosłownie wszędzie. Oglądamy filmy, słuchamy muzyki i podcastów, czytamy e-booki, siłą rzeczy pragnąć jak największego komfortu. Zdradzę Wam ciekawostkę: to wcale nie wymaga zakupu sprzętu za równowartość kwartalnego wynagrodzenia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Korzystanie z multimediów nawet w zatłoczonym pociągu może być przyjemne (Materiały prasowe) Każdy, kto regularnie ogląda filmy na smartfonie, powinien doskonale zdawać sobie sprawę, że znaczna część modeli, zwłaszcza tych starszej generacji, nie zawsze gwarantuje dostateczny komfort. Oczywiście to samo tyczy się wszystkich innych treści wizualnych, a więc zdjęć, witryn internetowych czy książek w cyfrowej wersji. Ekran albo okazuje się zbyt mały, albo ma niedostateczną jasność, przez co odrobina promieni słonecznych skutecznie ogranicza widoczność. Ostatnio bywa także regularnie „przecinany” przez moduł aparatu i głośnik. Nie oszukujmy się, taki seans to nic przyjemnego, a człowiek wykorzystujący przypadkowe przedmioty jako osłonę przeciwsłoneczną może i wygląda zabawnie, ale tylko patrząc z perspektywy trzeciej osoby. Jemu samemu z pewnością do śmiechu nie jest, gdy wygina się w tę i we w tę, poszukując odrobiny cienia. Z treściami audio, co zrozumiałe, problem jest inny, aczkolwiek równie irytujący: zakładamy słuchawki, odpalamy ulubiony utwór i zamiast oczekiwanej linii melodycznej słyszymy gwar przechodniów i przejeżdżające tramwaje. Niby ok, ale żeby posłuchać pisków i trzasków starego konstala nie trzeba opłacać abonamentu na Spotify ; ) I tu na scenę wkraczają dwa produkty marki Huawei, które wszystkie powyższe problemy odsyłają w niebyt. Wierzcie mi lub nie, ale korzystałem z nich przez parę dni i jestem całkowicie przekonany do tego, co niniejszym oświadczam. Po pierwsze: smartfon Huawei P smart Pro Bohater pierwszoplanowy to smartfon Huawei P smart Pro, jeden z nielicznych modeli pozbawionych wcięcia w ekranie. Jak to możliwe? – zapytacie. Otóż aparat został umieszczony na wysuwanej wysepce, która potrafi się całkowicie schować w górnej krawędzi obudowy. Materiały prasowe Podziel się Efekt jest taki, że otrzymujemy 6,59-calowy ekran typu LTPS bez jakichkolwiek „ubytków” w powierzchni. Dodatkowo, ma on niezłą rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli i jasność przekraczającą 500 nitów. Tak, aby treści wizualne prezentowały się doskonale w każdych warunkach. Samo urządzenie zaskakuje przy tym wydajnością. Ma szybki procesor Kirin 710F, aż 6 GB RAM i 128 GB pamięci na dane. Ulubione pliki multimedialne zmieszczą się więc bez najmniejszych problemów. A zwieńczenie całości stanowią trzy aparaty na tyle, w tym główny 48 Mpix, oraz pojemny akumulator 4000 mAh wystarczający nawet na 80 godzin odtwarzania muzyki. Po drugie: słuchawki Huawei FreeBuds 3 Czymże byłby jednak obraz bez dźwięku. Dlatego do smartfonu Huawei P smart Pro warto dołożyć bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3. Wyposażone w innowacyjny procesor Kirin A1, który odpowiada za funkcję Aktywnej Redukcji Szumów i niwelowania otaczających nas hałasów otoczenia. Tak, Huawei FreeBuds 3 „zbierają” i eliminują wszystkie te odgłosy, które pochodzą spoza pożądanej linii audio. Dzięki temu można rzeczywiście słuchać muzyki, a nie przechodniów. Materiały prasowe Podziel się Słuchawki Huawei FreeBuds 3 łączą się z dowolnym smartfonem lub komputerem wyposażonym w Bluetooth. Wbudowane akumulatory pozwalają na 4 godziny odsłuchu, a dodatkowych 20 godzin zapewnia ładowanie indukcyjnie etui, które pełni rolę przenośnego banku energii. Ich ergonomiczna konstrukcja sprawia, że nie wypadają z uszu nawet podczas wzmożonej aktywności fizycznej. Trudno o lepszą rekomendację dla urządzenia, które przecież zostało stworzone do tego, aby towarzyszyć użytkownikowi w każdym momencie i sytuacji. Po trzecie: najlepiej w duecie Pomyślicie, że tak nowatorski sprzęt swoje kosztować musi. Owszem, ale wcale nie jest to wydatek z gatunku tych absurdalnych. Oficjalna cena smartfonu Huawei P smart Pro w Polsce to 1399 zł słuchawek Huawei FreeBuds 3 zaś – 699 zł. Łatwo obliczyć, że zestaw można nabyć w cenie ciut powyżej 2 tys. zł . Taniej niż niektóre z konkurencyjnych słuchawek z aktywną redukcją hałasów oddzielnie. A tu otrzymujemy kompleksowy pakiet do codziennego użytku, który spokojnie i ze stosowną gracją posłuży przez parę najbliższych lat. Krótko mówiąc, bardzo dobra oferta Huawei. Partnerem materiału jest Huawei Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne