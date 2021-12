"NATO zagraża lotnictwu cywilnemu". Tak uważa rzeczniczka MSZ Rosji

Samolot zwiadowczy Boeing RC-135 został zbudowany na bazie maszyny transportowej Boeing C-135 Stratolifter. Osiąga prędkość do 933 km/h, a jego zasięg to ok. 9100 km. Bombardier Challenger 650 jest z kolei jedynym odrzutowym samolotem rozpoznawczym amerykańskiej armii. Jest wyposażony w system ARTEMIS, który umożliwia m.in. zbieranie dokładnych danych terenowych. Samolot wyposażony w to rozwiązanie został zaprezentowany w sierpniu 2020 roku.