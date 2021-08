Najdroższy pasożyt na świecie. Od wieków jest stosowany w chińskiej medycynie

Pomimo jego powszechności w chińskiej medycynie tradycyjnej, naukowcy nie potwierdzają, że pasożyt posiada przypisywane mu właściwości lecznicze. Nie przeszkadza to jednak w dalszym uznawaniu go za składnik wspomagający powrót do równowagi poprzez osoby stosujące się do tradycyjnej medycyny azjatyckiej.