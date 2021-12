Muzyka na treningu - słuchawki na siłownię, do biegania i na rower

Jeśli chodzi o połączenie, to w miarę możliwości najlepiej wybrać słuchawki bezprzewodowe, ponieważ posłużą one dłużej, a kabel nie będzie nam przeszkadzał. Obecnie istnieje wiele sposobów na zabranie ze sobą smartfona na trening, więc warto z tego skorzystać. Tutaj należy przede wszystkim zwrócić uwagę na czas pracy. Najlepiej, gdyby wynosił on co najmniej 3 godziny nieprzerwanego odtwarzania. Ważny jest także zasięg - oczywiście im większy, tym lepiej. Słuchawki muszą być także wodoodporne, ponieważ każdy trening to oczywiście hektolitry potu.