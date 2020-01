WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Mobilność niejedno ma imię? Poznaj nowy Huawei MateBook 13 stworzony do pracy zdalnej Praca zdalna wiąże się z nieco innymi warunkami niż ta, którą wykonujemy, spędzając czas w przestrzeni biura. Niejednokrotnie taki tryb wykonywania obowiązków to prawdziwy test dla parametrów technicznych sprzętu. Które cechy najnowszej propozycji Huawei, czyli laptopa MateBook 13, warto wziąć pod uwagę, wybierając sprzęt do pracy zdalnej? Mobilność bez prądu Każdy cyfrowy nomada wie, jak wielkim problemem w trakcie podróży bywa dostęp do prądu dającego życie laptopowi i smartfonowi. Projektanci MateBook 13 wzięli to pod uwagę. To ważące zaledwie 1,3 kg urządzenie o grubości 14.9 mm mieści w sobie baterię 42 Wh. Przekłada się to na przykład na możliwość ciągłego odtwarzania wideo przez 10 godzin. Dodatkowo szybkie ładowanie pozwala w kwadrans wypełnić baterię elektryczną na tyle, by możliwe były kolejne 2,5 godziny pracy! Dzięki temu laptop może być stale eksploatowany na przykład podczas lotu z Warszawy do Nowego Jorku czy Pekinu! Maksymalna wydajność niezależnie od potrzeb MateBook 13 w wersji z procesorem i5-8265U ósmej generacji, wyposażonym w aż 8 GB szybkiej pamięci RAM, bezgłośny dysk SSD o pojemności 512 GB oraz dedykowaną kartę graficzną NVIDIA® GeForce® MX250, przypadnie do gustu specjalistom reprezentującym różne branże, a dodatkowo będzie źródłem wspaniałej rozrywki. Takie parametry pozwalają między innymi na płynną pracę z wykorzystaniem wielu aplikacji chmurowych jednocześnie przy wysokiej mocy obliczeniowej. Mobilność i elegancja Niezwykłe cienka i lekka obudowa charakteryzuje się także nowoczesnym, eleganckim designem, dzięki czemu świetnie prezentować się będzie na spotkaniach biznesowych. Jest wykonana z diamentowo szlifowanego aluminium, co zapewnia jej wytrzymałość, a wspomniany dysk SSD cechuje się odpornością na wstrząsy. Po wyczerpującej podróży można się więc wybrać z laptopem na spotkanie biznesowe bez obaw o jego uszkodzenie czy zarysowanie. Jeszcze więcej obrazu W tym kompaktowym laptopie górna część została niemal w całości wykorzystana na wyświetlacz, który stanowi aż 88% jej powierzchni i jest otoczony ramkami o grubości zaledwie 4,4 mm. Dodaje to urządzeniu elegancji. Jednak ekran FullView 2K w MateBook 13 to przede wszystkim więcej szczegółów i kolorów w trakcie wyświetlania zdjęć i filmów poprzez odwzorowanie 100% barw z palety sRGB i wysoką rozdzielczość 2160x1440. Prawdziwą innowację stanowi funkcja automatycznego dostosowywania nasycenia bieli i kolorów. Dźwięk jak w nowoczesnej sali kinowej Mimo że wymiary urządzenia są niewiele większe niż kartka A4, pod względem jakości dźwięku dorównuje ono najnowocześniejszym salom kinowym, zwłaszcza gdy z urządzenia korzysta się w słuchawkach. Wszystko za sprawą specjalnej technologii Dolby Atmos® wydobywającej maksimum możliwości ze zintegrowanej karty dźwiękowej. Komfortowa i bezpieczna praca Twórcy MateBook 13 zadbali także o najwyższy komfort pracy specjalistów, którzy spędzają przy swoim urządzeniu nawet kilkanaście godzin w ciągu doby. Ciekawym rozwiązaniem jest system podwójnych wentylatorów Shark Fin 2.0, odznaczających się cichą pracą i doskonałym utrzymywaniem bezpiecznej temperatury. Oczom użytkownika ulgę przynosi autorskie oprogramowanie sterujące ekranem FullView, dzięki któremu dociera do nich nawet 30% mniej męczącego niebieskiego światła. 500 zdjęć w ciągu minuty Wyróżnikiem tego modelu, podobnie jak innych laptopów Huawei, jest niezwykle szybki, bezprzewodowy transfer danych pomiędzy urządzeniami. Właściciele smartfonów Huawei mogą przesyłać pliki na laptopa z prędkością nawet 1 GB w ciągu 35 sekund, co odpowiada choćby 500 fotografiom! Huawei MateBook 13 to rozwiązanie godne rozważenia zarówno przez cyfrowych entuzjastów, jak i managerów ceniących sobie mobilność, innowacyjność i doskonały styl. Partnerem materiału jest Huawei