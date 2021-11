WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

klimat + 2 orange flexsmartfony Krzysztof Mirończuk Wczoraj, 03-11-2021 10:21 Partner artykułu: Orange Flex Każdy gest ma znaczenie. Dowiedz się, jak iść w zielone, wybierając ofertę komórkową Sposobów na to, jak można lepiej zadbać o środowisko, jest mnóstwo. Nawet drobne codzienne wybory każdego z nas składają się na wielkie dzieło ochrony naszej planety. Masz świadomość swoich zielonych nawyków, gdy segregujesz śmieci czy oszczędzasz energię elektryczną. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, że nawet wybór operatora komórkowego może mieć znaczenie dla klimatu? Share Firma Orange postawiła sobie ważne cele klimatyczne i wpisała je w swoją strategię Źródło: Unsplash.com , fot: Nikola Jovanovic Jak wynika z najnowszego raportu IPCC (Intergovernmental Panel on ClimateChange – Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu), zmiany, które zaszły w klimacie Ziemi, są rozległe i gwałtowne. Zmiany te to efekt działań ludzkości, przez co klimat w ostatnich kilkudziesięciu latach ogrzewa się najszybciej od przynajmniej 2 tysięcy lat. Naukowcy twierdzą jednogłośnie, że to człowiek odpowiada za zmiany klimatu. Działalność jednostek, ale przede wszystkim całych państw oraz korporacji, doprowadziła do wzrostu temperatury na naszej planecie, co spowodowało gwałtowne zmiany klimatyczne. Żeby powstrzymać globalne ocieplenie, konieczne jest wdrożenie i realizowanie planów osiągnięcia zeroemisyjności. Jak przekonują autorzy raportu IPCC – można jeszcze zapobiec katastrofie klimatycznej, ale nie ma czasu na rozmyślanie, trzeba działać tu i teraz. A ty – jak dbasz o klimat? Świadomość ekologiczna Polaków jest coraz większa – i to jest dobra informacja. Z badań przeprowadzonych dla Blue Media wynika, że już co druga osoba uznaje, że sytuacja ekologiczna na świecie jest zła i trzeba podjąć w tej sprawie natychmiastowe działania. Według trzech czwartych badanych kryzys klimatyczny jest obecny tu i teraz, a jako przyczynę większość podaje przede wszystkim nadmierny konsumpcjonizm, skutkujący m.in. produkcją ogromnej ilości odpadów oraz emisją gazów cieplarnianych. A jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że tylko 40% z nas gotowych jest płacić więcej za produkty ekologiczne, a dla co czwartego Polaka wciąż podstawowym środkiem komunikacji jest samochód. Jest lepiej niż kilka lat temu, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Jeśli czytasz ten tekst, prawdopodobnie należysz do grupy osób, które już teraz wdrażają lub chcą wdrożyć zachowania i zmieniać nawyki z myślą o naszej planecie. Być może rezygnujesz z samochodu na rzecz roweru lub transportu publicznego, prawdopodobnie segregujesz śmieci, możliwe, że masz zainstalowane w domu elektrooszczędne urządzenia i oświetlenie. Ale czy masz świadomość, że wybór usług i produktów, z których korzystasz, lub marek, jakie wspierasz, również ma znaczenie dla środowiska? Duże firmy coraz mocniej angażują się w działania, dzięki którym minimalizują wpływ swoich produktów i usług na środowisko i klimat. Oferują rozwiązania, dzięki którym klienci mogą również zadbać o naszą planetę. Takie działania realizuje m.in. firma Orange, która postawiła sobie ważne cele klimatyczne i wpisała je w swoją strategię. Firma inwestuje w odnawialne źródła energii, które do 2025 roku mają stanowić co najmniej 60% w strukturze energetycznej. Nadrzędnym celem firmy jest osiągniecie neutralności klimatycznej netto do 2040 roku (czyli 10 lat wcześniej, niż zadeklarowała UE). To m.in. dzięki zasilaniu energią odnawialną ze zbudowanych na potrzeby Orange farm wiatrowych w Wielkopolsce Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie. Działania realizowane w ramach Orange Flex wpisują się w podejście #OrangeGoesGreen, którego celem jest minimalizowanie wpływu firmy na klimat i środowisko. Zapewne zastanawiasz się, co to znaczy, że usługa telekomunikacyjna jest neutralna klimatycznie. Przyjrzyjmy się pokrótce temu, jakie kroki podejmuje Orange Flex w trosce o środowisko. Unsplash.com Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie Źródło: Unsplash.com , fot: Cody Board Usługa telekomunikacyjna neutralna klimatycznie Czym właściwie jest neutralność klimatyczna? Jest to maksymalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich gałęziach działalności człowieka: przemyśle, energetyce czy transporcie oraz neutralizacja pozostałych emisji, których nie udało się zredukować. Pierwszy krok to zrozumienie, skąd pochodzą emisje. W przypadku Orange Flex policzono (zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi), że korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez jednego użytkownika oznacza emisję 3,273 kg CO2e miesięcznie. Z tego ponad 90% śladu węglowego wynika ze zużycia energii elektrycznej. W ramach działań redukujących ślad węglowych już od czerwca 2021 roku całość energii zużywanej na potrzeby usługi pochodzi ze źródeł odnawialnych, czyli dwóch farm wiatrowych, pracujących dla Orange w Wielkopolsce. Pozostały ślad węglowy, którego nie udało się ograniczyć, Orange Flex skompensował poprzez zakup kredytów węglowych, czyli udziałów w certyfikowanym, międzynarodowym projekcie, który gwarantuje usunięcie z atmosfery konkretnej ilości gazów cieplarnianych. Flex postawił na wsparcie projektu przekształcającego zdegradowane obszary w Kolumbii w bioróżnorodne lasy. Oprócz tych działań Flex realizuje inne projekty ograniczające wpływ na środowisko, o których można przeczytać na stronie usługi. Dzięki nim wszystkim Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie. Myśl globalnie – działaj lokalnie, czyli Twoje GB mają moc Od początku października użytkownicy Orange Flex po raz kolejny mogą zaangażować się w akcję EKO GB. Wystarczy mieć aktywny numer w Orange Flex, żeby móc regularnie przekazywać swoje niewykorzystane gigabajty, a Orange zamieni je na bioróżnorodny las. Przelicznik jest bardzo prosty. Każde 30 z GB to 1 m2 lasu zasadzonego we współpracy z Fundacją Las na Zawsze. W nowej odsłonie projektu użytkownicy będą mogli wspierać akcję przez cały rok. W pierwszej edycji, która miała miejsce wiosną tego roku, zebrano w sumie 300 000 GB, które pozwoliły posadzić 10 000 m2 lasu w miejscowości Męcikał na Kaszubach. Obecnie zbierane gigabajty umożliwią wiosenne nasadzania. Dlaczego lasy są tak ważne, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym? Drzewa to naturalny pochłaniacz dwutlenku węgla. Jeden hektar młodego lasu może pochłonąć nawet 7 ton dwutlenku węgla w ciągu roku. Zatem im więcej silnych i bioróżnorodnych lasów powstanie, tym więcej gazów cieplarnianych zostanie pochłoniętych. Papier i plastik tylko w ostateczności Czy 8 tysięcy kartek to dużo czy mało? Jeśli spojrzymy na to z perspektywy naszej planety – to tyle, ile można wyprodukować z jednego drzewa. Jeśli zaś z perspektywy "pocztowo-księgowej", to tyle, by móc wystawić ok. 2 tysięcy faktur. Niewiele, biorąc pod uwagę, że tylko w Polsce mamy zarejestrowane ponad 2 mln aktywnych działalności gospodarczych… Szybka matematyka i okazuje się, że takie, z pozoru nieistotne, działanie kosztuje naszą planetę naprawdę dużo. Na szczęście operatorzy telefoniczni starają się odchodzić od papierowych faktur. W Orange Flex w ogóle nie ma papieru – nie ma papierowych umów, nie ma faktur. Wszystko załatwiasz cyfrowo, w aplikacji. A jeśli już jest konieczność użycia papieru, na przykład przy opakowaniach kart SIM, jest to papier pochodzący z surowców pozyskanych w zrównoważony sposób. Atrament używany do nadruków jest natomiast pochodzenia roślinnego. Pozostaje jeszcze plastik, którego nie zawsze da się uniknąć. W Orange Flex ogranicza się zużycie tego materiału, jak tylko jest to możliwe. Blister, w który pakowana jest karta SIM, zmniejszono o połowę, co oznacza 50% mniej plastiku. Jako użytkownik Orange Flex możesz wybrać wirtualną kartę eSIM, rezygnując z tradycyjnej, plastikowej formy. Można ją w prosty sposób pobrać i aktywować w telefonie, nie ma potrzeby użycia plastiku oraz nie trzeba korzystać z usługi kuriera. Do tego, przechodząc do Orange Flex, możesz cieszyć się usługami już w kilka minut po rejestracji. Unsplash.com Całość energii zużywanej przez Orange Flex pochodzi ze źródeł odnawialnych Źródło: Unsplash.com , fot: mohammad alizade Drugie życie smartfona Szacuje się, że w szufladach Polaków zalegać może nawet ponad 4 miliony zużytych telefonów komórkowych. Zwykle zmieniamy telefon co dwa–trzy lata, mimo że nadal działa i właściwie nie ma powodu, by z niego rezygnować. Jednak – idąc za chęcią posiadania nowszego, "lepszego" smartfona – kupujemy kolejne urządzenie, a stare chowamy "na wszelki wypadek". To bardzo niekorzystne dla środowiska – wyprodukowanie jednego smartfona o wadze 120 g pochłania aż 70 kg surowców – w tym metali i minerałów. Tymczasem zużyte telefony są źródłem materiałów, które po odzyskaniu można powtórnie wykorzystać. Dlatego stare, zużyte telefony należy przekazywać do recyklingu. A takie, które są jeszcze sprawne lub nadają się do naprawy, powinny trafić do ponownego użytku. W każdym salonie Orange można zostawić swój stary telefon do recyklingu. Operator odkupuje również starsze modele smartfonów, dzięki czemu otrzymują one szansę na drugie życie. Po wycenie możesz też otrzymać bon, który zrealizujesz w salonach Orange. Warto też zastanowić się nad zakupem odnowionego telefonu, które oferuje operator. Mało plus mało równa dużo Oszczędzasz prąd, wodę, ograniczasz jazdę samochodem na rzecz "zielonych" form transportu. Segregujesz śmieci, oddajesz do recyclingu zużyty sprzęt elektroniczny. Każdego dnia robisz coś, dzięki czemu planeta ma szansę, by dobrze służyć kolejnym pokoleniom. Części z nas może się wydawać, że jednostka ma tu niewiele do osiągnięcia. Ale właśnie dzięki takim, nawet niewielkim gestom nadal mamy szansę, aby walczyć ze zmianami klimatu. Działania indywidualne są ważne, ale nie zwalniają z odpowiedzialności klimatycznej rządów czy firm. To one odpowiedzialne są za największą część emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.