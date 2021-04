Jak wybrać nawigację, żeby nie żałować. Praktyczne modele w dobrej cenie

Obecnie trudno znaleźć nawigację, która nie oferuje użytkownikowi dożywotniej aktualizacji map. Trzeba pamiętać, że w momencie, gdy kupujesz nawigację samochodową, mapa już jest nieaktualna. Pierwszy i jedyny raz mapy były wgrywane wraz z oprogramowaniem, gdy sprzęt opuścił produkcyjną taśmę. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po odpakowaniu sprzętu będzie więc podłączenie go do sieci w celu ściągnięcia najnowszych danych. Potrwa to kilka minut, w zależności od prędkości twojego internetu, a po tym czasie możesz już korzystać z aktualnych map do woli.

Większość nawigacji przeznaczona jest dla kierowców samochodów osobowych. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by używać ich również w większych autach. Zwróć jednak uwagę na to, że mapy mogą nie uwzględnić niektórych ograniczeń tonażu lub wysokości samochodu, co może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji na drodze. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zakup nawigacji, która wyposażona jest w profile jazdy dostosowane również do samochodów ciężarowych.