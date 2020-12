IKEA ostrzega. Cyberprzestępcy coraz liczniej podszywają się pod sklep

Phishing to bardzo prosta metoda cyberataku, ponieważ nie wymaga on szukania luk w zabezpieczeniach i opiera się w dużej mierze na niewiedzy użytkowników. IKEA w tym przypadku zwraca uwagę na to, że oszuści nie tylko próbują wyłudzić dane osobowe, ale również nakłaniają do wysyłania wiadomości SMS Premium lub udziału w loteriach i innych formach konkursowych.