Czytnik zamiast książek. Biblioteczka pod palcem

Czytnik czy tablet

Na co zwrócić uwagę przy zakupie

Warto również zadbać o to, by sprzęt miał podświetlane krawędzie boczne. Dzięki temu będzie można korzystać z ekranu nawet przy słabym oświetleniu zewnętrznym. Warto również sprawdzić, czy sprzęt wyposażono w ekran dotykowy. W nowoczesnych modelach jest to normą, jednak niektóre starsze sprzęty mogą być wyposażone w standardowy ekran i przyciski.

Większość czytników obsługuje format EPUB, który pozwala na niemal dowolne dopasowywanie treści do potrzeb i upodobań użytkownika. Często spotykany jest również format MOBI, który wykorzystuje i rozwija firma Kindle. Pozwalają one na dowolne dopasowywanie rozmiaru tekstu, rodzaju użytej czcionki, a także częściową edycję przeglądanych treści. Co najważniejsze, tekst po powiększeniu dopasowuje się do rozmiaru ekranu, dzieląc plik na strony, które w całości wyświetlają się na ekranie, w odróżnieniu od na przykład plików PDF. Format PDF to, najprościej mówiąc, książka skopiowana do wersji cyfrowej. Jest odgórnie podzielona na strony, które możesz powiększać i zmniejszać w zależności od potrzeb, ale nie możesz ingerować w samo ich ustawienie. Pliki PDF można przekonwertować na pozostałe formaty, jednak w wielu przypadkach może się to źle skończyć.