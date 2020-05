Ćmy mają sekretną rolę. Nikt się tego nie spodziewał

Ważna rola owadów

Ćmy uzupełniają prace pszczół

- Z tego, co widzimy w naszej pracy, ćmyćmy zwykle są generalistami, co oznacza, że nie odwiedzają wąskiej grupy kwiatów - powiedział dr Walton. Naukowiec uważa też, że te owady odwiedzają wszystkie rodzaje kwiatów, do jakich mają dostęp. Są to zazwyczaj kwiaty w kształcie kielicha czy rośliny strączkowe.