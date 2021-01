2061490Jak wyczyścić komputer? Proste rady, które przedłużą życie sprzętu

WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Jak wyczyścić komputer? Proste rady, które przedłużą życie sprzętu Jak wyczyścić komputer do zera? To pytanie zadają sobie często osoby, które chcą sprzedać laptop lub poszczególne komponenty PC. Jednak raz na jakiś czas odświeżenie przyda się również sprzętom, z których regularnie korzystamy. Podpowiadamy, jak wyczyścić komputer Odświeżenie komputera oraz urządzeń peryferyjnych to dobry sposób na przedłużenie żywotności sprzętu. Chodzi tu zarówno o zrobienie porządku z kurzem, jak i o przeczyszczenie systemu. Jak wyczyścić kompute r, by służył nam dłużej a jak zrobić to "do zera" przed sprzedażą urządzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym poradniku. Jak wyczyścić komputer? Pliki tymczasowe, ciasteczka i inne niepotrzebne dane mogą szybko i skutecznie spowolnić działanie naszego systemu lub zapchać niezbędną przestrzeń na dysku. Dlatego co jakiś czas warto wyczyścić komputer ze zbędnych danych. Nie jest to trudne, a może przedłużyć życie sprzętu. Na początku warto zrobić kopie zapasowe plików, które koniecznie chcemy zachować - tak na wszelki wypadek, by mieć pewność, że nie stracimy ważnych danych. W tym celu możemy przegrać je na dysk zewnętrzny lub wgrać do chmury. Kolejnym krokiem będzie usunięcie plików, których już nie potrzebujemy. Raz na jakiś czas warto przejrzeć zdjęcia, filmy i aplikacje - może się okazać, że te, które nie są nam już potrzebne, zajmują bardzo dużo miejsca. Pamiętajcie o opróżnianiu Kosza (Docku na MacOS) - bez tego nie zwolnicie miejsca na dysku. Aplikacje i programy najłatwiej będzie przejrzeć w Panelu sterowania na systemie Windows (Preferencje systemowe pełnią tę samą rolę na MacOS) i stamtąd też je odinstalowywać. W tym momencie warto również wspomnieć o uporządkowaniu danych w przeglądarkach internetowych. Warto raz na jakiś czas przejrzeć zakładki, a w zarządzaniu hasłami pomogą menadżery haseł, jak Keychain, Windows Live ID czy Smart Lock. Na koniec tych działań, warto uruchomić program czyszczenia, który pozbędzie się pozostałości po niechcianych plikach. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań tego typu jest CCleaner, który dostępny jest za darmo i możecie pobrać go z naszej bazy oprogramowania. Aplikacja przyda się również, gdy chcemy wyczyścić komputer do zera, ale do codziennego porządkowania systemu możemy wybrać tylko interesujące nas zagadnienia, np. czyszczenie historii przeglądarki, kosza lub plików tymczasowych. Czyszczenie systemu Windows 10 Najszybszym sposobem na czyszczenie systemu, jest sformatowanie dysku, na którym jest on zainstalowany. Jednak takim sposobem wykasujemy sobie wszystkie dane, jakie znajdują się na dysku. Jeżeli chcemy przeprowadzić gruntowne czyszczenie, to znów mogą przyjść z pomocą takie aplikacje jak CCleaner, Wise Disk Cleaner i AdwCleaner. Jednak podobnie, jak w przypadku poprzednich wersji systemu, również na Windows 10 możemy wejść w oczyszczanie dysku systemowego z Eksploratora plików. Wchodzimy w Eksplorator plików

; wybieramy Ten komputer i klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę dysku C (lub innego systemowego);

i klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę dysku C (lub innego systemowego); wybieramy Właściwości, a następnie w zakładce Ogólne - Oczyszczanie Dysku. Z pomocą tego narzędzia usuniemy pliki dziennika konfiguracji, pliki tymczasowe systemowe oraz internetowe, pliki zrzutów pamięci błędów systemu, raporty błędów, zawartość kosza, historię plików danego użytkownika oraz wyczyścimy rejestr wpisów z niepotrzebnych raportów. W narzędziu oczyszczania dysku systemowego wybieramy, które co chcemy usunąć i klikamy OK. Jak wyczyścić komputer do zera przed sprzedażą? Przed sprzedażą komputera warto usunąć z dysku wszystko, tak by żadne dane nie dostały się w ręce nowego nabywcy. Jeśli chcemy wyczyścić komputer do zera, to znów z pomocą przychodzi nam CCleaner i podobne programy, które pomogą skasować oraz nadpisać dysk innymi danymi, tak by po naszych osobistych nie zostało już śladu. Na początku jednak warto przeprowadzić czyszczenie systemu Windows. W tym celu: klikamy Start i wpisujemy "resetuj";

i wpisujemy "resetuj"; wybieramy Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego i Rozpocznij ;

i ; wybieramy, w jaki sposób chcemy zresetować ustawienia: Zachowaj moje pliki (przywraca system do ustawień fabrycznych, kasuje aplikacje, ale pozostawia pliki) lub Usuń wszystko. Druga opcja pozwala wyczyścić komputer do zera przed sprzedażą, ale specjaliści mówią, że by pozbyć się wszystkich śladów po osobistych plikach, należy je nadpisać aż...35 razy. Jednak tego typu działania trwają nawet kilka dni, więc większość z nas nie ma na nie czasu. W przypadku zwykłych użytkowników wystarczy dane nadpisać raz. Podpowiemy, jak to zrobić z użyciem CCleanera. Usuwamy wszystkie swoje pliki;

opróżniamy Kosz ;

; otwieramy CCleaner i wybieramy zakładkę Narzędzia ;

następnie klikamy w Drive Wiper i nadpisujemy całą pustą przestrzeń na dyski (możemy wybrać ile razy proces zostanie przeprowadzony - od 1 do 35). Jak wyczyścić komputer z kurzu i brudu? Na koniec, warto również wspomnieć o fizycznym wyczyszczeniu sprzętu. Jeśli nasz komputer się mocno nagrzewa, a wentylator złapał sporą warstwę kurzu, to znak, że przyda mu się odkurzanie. Podobne czyszczenie raz na jakiś czas, przyda się klawiaturze, myszy czy głośnikom. Zanim zaczniemy, należy odłączyć komputer od prądu. Przyda się sprężone powietrze, trochę alkoholu do doczyszczenia plastików i zadanie powinno pójść łatwo. Nieco trudniej może być z laptopem, dlatego, jeśli nie macie doświadczenia, warto poprosić o pomoc kogoś, kto już wcześniej rozkręcał laptopa. Mamy nadzieję, że teraz wiecie już, jak wyczyścić komputer na różne sposoby.

