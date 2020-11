1500 osób zmarło, bo korzystali ze starego Excela

3 października odnaleziono poważny błąd w angielskim systemie raportowania i śledzenia osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 . Okazało się, że w dniach od 25 września do 2 października nowe dane nie zapisywały się w bazie danych.

Pierwszym błędem osób odpowiedzialnych było przechowywanie danych w pliku Excel, który nie jest przeznaczony do przetwarzania i pracy na dużych zbiorach, nawet jeśli da się w nim wykonać tę pracę. Drugim błędem było użycie starej wersji plików (XLS zamiast XLSX) do przechowywania rekordów, w której można zapisać maksymalnie 65 536 wierszy, w odróżnieniu od nowej, której limit to ponad milion wierszy.