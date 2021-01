Zmusili Facebooka do zmiany decyzji. Rada kontrolna zaczęła działać

Rada kontrolna (Oversight board), to organ, który może wydawać decyzje co do spornych treści na Facebooku. Portal musi bezwzględnie i natychmiast się do nich zastosować. Rada po raz pierwszy zmieniła aż 5 z 6 decyzji.

Facebook Źródło: NurPhoto via Getty Images , Fot: NurPhoto