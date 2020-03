Zestawy power audio. Dobre nagłośnienie o dużej mocy

Power audio – następca wieży Hi-Fi

Power audio pełnią funkcję mobilnych zestawów do nagłośnienia. Zapewniają wysoką jakość dźwięku i gwarantują dobrą zabawę tam, gdzie słucha się głośnej muzyki, tańczy i śpiewa. Podbicie basów i equalizer, a także inne dodatkowe funkcje sprawiają, że nasza impreza dorówna jakością profesjonalnej. Większość modeli pozwala na odtwarzanie plików mpMP3, w przeciwieństwie do samych kolumn, które podłączamy do odtwarzacza. Łącze Bluetooth pomoże sparować model np. z bezprzewodowym mikrofonem.

Wybieramy zestaw power audio

Wielkość pomieszczenia, w którym będzie ustawiony zestaw power audio, powinna być brana pod uwagę przy zakupie zaraz po jego mocy i efektywności. Wielkość np. pokoju ma wpływ na odbiór dźwięku, a wstawienie mocnego sprzętu do niewielkiego pomieszczenia nie pozwoli na wykorzystanie jego możliwości, a bowiem odbijający się od blisko położonych ścian pogłos nawet uniemożliwi słuchanie muzyki. Pamiętajmy, że przy sprzęcie do użytku domowego wystarczająca jest efektywność w granicach 90 dB.

Zestawy nagłaśniające to obecnie nie tylko efektowne kolumny. Wieże i mini-wieże niezwykle popularne w latach 90., zostały nieco wyparte przez dobre głośniki do komputera, ale nadal korzystają z nich niektórzy użytkownicy. Nowoczesną odmianą nagłośnienia, które wzbogaca dźwięk z komputera lub telewizora, jest też popularny soundbar. Niewielki, zgrabny i bardzo elegancki gadżet podnosi jakość doznań dźwiękowych i świetne wtapia się wystrój nowoczesnego mieszkania.

Wyjątkowy styl dobrego sprzętu audio

Koneserzy dobrego dźwięku to jedna z kategorii konsumentów zainteresowanych sprzętem power audio. Inni zwolennicy tych efektownych gadżetów cenią je też za wyjątkowy styl. Choć to moc i efektywność urządzeń jest najważniejsza, to wzornictwo także przysparza im zwolenników. Do wyboru mamy charakterystyczny, młodzieżowy styl lub eleganckie produkty w drewnianej obudowie.