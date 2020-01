WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

zegarek + 1 Aliexpress 02-01-2020 (13:34) Zegarki na co dzień, które pokochasz – przegląd najciekawszych modeli Odmierzają czas i stanowią efektowny dodatek do stylizacji. Zegarki od lat niezmiennie pomagają nam zdążyć na umówione spotkanie czy do pracy, ale jednocześnie są także pięknym detalem, który przyciąga spojrzenia i podnosi atrakcyjność ubioru. (Materiały prasowe) Luksusowe zegarki z połyskującą złotem bransoletą i klasyki na skórzanym pasku, eleganckie modele do garnituru oraz funkcjonalne, sportowe wersje – wśród naszych propozycji z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Pasek czy bransoleta? To jedno z pierwszych pytań, jakie należy sobie zadać przed zakupem zegarka na rękę. Kobiety, które kochają błyskotki, doskonale zdają sobie sprawę, że złote zegarki pięknie zdobią nadgarstek i z powodzeniem mogą zastąpić biżuterię. Ultrakobiecy zegarek marki BS bee sister sprawdzi się zarówno do eleganckiej bluzki do biura, jak i w połączeniu ze zmysłową sukienką na wieczór. Obsadzana kryształkami tarcza pięknie odbija światło i przyciąga spojrzenia. W ofercie producenta dostępne są zegarki zarówno ze złotą, jak i srebrną bransoletą. Zegarek na skórzanym pasku pasuje zarówno do pracy, jak i na ważne wieczorne spotkania. Klasyczny, męski, uniwersalny – Crrju to zegarki w biznesowym stylu. Wyposażony w chronograf i kalendarz zegarek na skórzanym pasku będzie doskonałą wizytówką każdego gentlemana. Wybierając pomiędzy paskiem a bransoletą, warto pamiętać o jednej bardzo ważnej kwestii. Szeroka bransoleta prezentuje się znacznie bardziej elegancko i wytwornie, jednak wybór konkretnego wzoru trzeba dokładnie przemyśleć, bo trudno ją będzie wymienić. Pasek, gdy tylko nam się znudzi, z łatwością można zastąpić zupełnie nowym – skórzanym lub wykonanym z tkaniny. Zegarki sportowe O charakterze zegarka w dużej mierze decyduje tarcza – jej kolor, kształt cyfr i wskazówek, dodatkowe zdobienia. Zegarki mogą być wykonane w wielu różnych stylach – romantycznym, klasycznym, glamour, ale atrakcyjny wygląd to nie wszystko. Zegarki sportowe nie tylko świetnie pasują do casualowych stylizacji, ale wyposażone są także w szereg dodatkowych funkcjonalności. Zegarki marki Yazole to wymarzony gadżet każdej aktywnej kobiety. Licznik kroków i kalorii, pomiar tętna, a nawet możliwość kontrolowania jakości snu to opcje, które sprawdzą się podczas prowadzenia aktywnego trybu życia. Zegarki pozostają kompatybilne z systemami Android oraz IOS, a dzięki sparowaniu z telefonem wibrują na wieść o połączeniu lub wiadomości tekstowej. Szeroka gama kolorystyczna pozwala dopasować zegarek do ulubionego stroju do ćwiczeń. Specjalną grupę stanowią wodoszczelne zegarki typu diver – idealne dla mężczyzn, którzy nie lubią rozstawać się z ulubionymi gadżetami nawet podczas pływania czy nurkowania. Męski zegarek wojskowy Smael to model do zadań specjalnych, odporny na wstrząsy i reprezentujący klasę wodoszczelności 5 bar. Można z nim swobodnie brać prysznic, a nawet pływać. Podświetlenie LED ułatwia sprawdzenie godziny także po zmroku. Mechanizm zegarka – na co jeszcze zwrócić uwagę? Nie tylko wygląd ma znaczenie, podczas zakupu nie można pominąć też kwestii technicznych dotyczących wybranego modelu. Podstawowe dwie grupy to zegarki analogowe – wyposażone we wskazówki oraz cyfrowe – z wyświetlaczem. Zegarki mogą różnić się także rodzajem wbudowanego mechanizmu, który określa sposób ich działania. Na czym polega różnica? Zegarki kwarcowe zasilane są baterią, która działa przez około dwa lata. Po tym czasie wystarczy ją wymienić i zegarek dalej może działać w pełni sprawnie. Zwolennikom prostych i praktycznych rozwiązań polecamy zegarki kwarcowe w kolorze ponadczasowej czerni: model Gogoey dla Niej oraz zegarek marki Pluoyo dla Niego. Zegarki mechaniczne zostały wyposażone w specjalną sprężynę i wymagają regularnego nakręcania. Ich unowocześnioną wersją są zegarki automatyczne, które czynność tą wykonują całkowicie samodzielnie. Jeśli z sentymentem spoglądacie na tradycyjne zegarki ręcznie nakręcane, a jednocześnie cenicie sobie nowoczesny design, z pewnością do gustu przypadnie Wam Haiqin – zegarek ze stali nierdzewnej, który wskaże Wam nie tylko dokładną godzinę, ale także dzień miesiąca, a nawet fazę księżyca. Sportowy czy elegancki? Klasyczny, a może ekstrawagancki? Idealny zegarek odpowiada potrzebom swojego właściciela i świetnie wpisuje się w jego styl. Warto o tym pamiętać, bo zegarki to także fantastyczny pomysł na prezent. Wiele ciekawych modeli w atrakcyjnych cenach znajdziecie w AliExpress.com.