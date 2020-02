Z Dolnego Śląska do Korei Południowej pociągiem: pierwszy skład już ruszył

Pierwszy pociąg transportowy z Kątów Wrocławskich do Chin wyruszył 20 stycznia. Z Chengdu w środkowych Chinach pojedzie dalej, aż do wybrzeży Korei Południowej.

Pociąg spod Wrocławia do Chin

Nowy Jedwabny Szlak

Trasa nazywana jest Nowym Jedwabnym Szlakiem, a docelowo podobne transporty mają kursować nawet co tydzień. Trwają też prace nad przyspieszeniem czasu przejazdu, choć już jest on imponujący w porównaniu do drogi morskiej. Kontenerowiec na przebycie podobnej trasy potrzebuje ponad miesiąca.

Rozwój transportu kolejowego z Polski do Chin to ważny element rozwoju polskiego eksportu. Pierwsze połączenie zostało otwarte w 2013 roku z Łodzi. Wraz ze wzrostem popularności tego środka transportu, koszty przewozu załadunku powinny maleć. Póki co głównymi przewagami przewozu towaru drogą lądową są oszczędność czasu oraz niska awaryjność. W dobie zmian klimatycznych warto również zauważyć, że jest to rozwiązanie dużo bardziej ekologiczne.