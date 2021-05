Wrogowie będą drżeć na jego widok. Zakończono bojowe testy okrętu

USS Gerald R. Ford to wielka nadzieja amerykańskiej marynarki, która ma wprowadzić ją w militarną przyszłość. Ten okręt co ważne, jest zdecydowanie tańszy w codziennej eksploatacji w porównaniu do jednostek starszej generacji. Oprócz niższych kosztów mamy do czynienia także z nowoczesną i potężną bronią. Na pokładzie czy w hangarach lotniskowiec może pomieścić łącznie 90 samolotów.