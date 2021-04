WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Internet + 1 play Modest Wilanowski Dzisiaj, 27-04-2021 12:45 Artykuł poleca Play Wiosną kwitną gigabajty – nowe oferty Play odpowiedzią na zmianę sposobu korzystania z Internetu Pandemia bez wątpienia zmieniła w naszych życiach wiele – między innymi to, w jaki sposób korzystamy z Internetu. Specjaliści zauważają, że obecna sytuacja, z obostrzeniami, nakazem dystansu społecznego i wiszącym nad nami twardym lockdownem przyspieszyła procesy, które obserwowane były do jakiegoś czasu. – Proces cyfryzacji do tej pory przebiegał – zarówno wśród mieszkańców, administracji, jak i instytucji publicznych i przedsiębiorców – w sposób dosyć ewolucyjny. A pandemia zapoczątkowała rewolucję w tym obszarze – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Share Źródło: Pixabay Badania pokazują, że z Internetu najczęściej korzystamy w domu – i korzystamy częściej i dłużej: blisko jedna trzecia respondentów spędza w sieci 6 lub więcej godzin dziennie (dla porównania w 2019 roku odsetek ten był blisko dwa razy niższy). O 30% wzrosła liczba osób, które oglądają filmy w sieci, osiągając 80% odsetka badanych. Kolejne przykłady można mnożyć, a zmian tych świadomi są także operatorzy sieci komórkowych – i w ramach wiosennych promocji firma P4, operator sieci Play, odpowiada na ciągle rosnące zapotrzebowania transferu danych. Wiosenne oferty Play – najtańsze gigabajty Do standardowej oferty nielimitowanych rozmów, SMSów i MMSów Play w ramach wiosennej promocji dołożył potężne pakiety paczek danych – dwukrotnie większe niż dotychczas. W rezultacie użytkownik otrzymuje nawet 140 GB miesięcznie, co pozwala na korzystanie z Internetu w telefonie niemal bez przerwy – i oznacza praktycznie nieograniczone możliwości surfowania, streamingu muzyki czy video, komunikacji. Z podwojonej paczki Internetu klienci mogą korzystać przez cały okres obowiązywania umowy. Co ważne, oferta obowiązuje zarówno dla nowych klientów, jak i tych przedłużających umowę. W czasie, gdy wszyscy spędzamy czas w domu, warto zainteresować się formatami DUET i RODZINA oferowanymi przez Play. Druga i kolejna karty SIM, niezależnie od wybranego planu, to koszty tylko 35 zł miesięcznie po rabatach (a piąta karta wydawana jest zupełnie gratis). Podwojoną ilość gigabajtów Play zapewnia także dla korzystających z Internetu bezprzewodowego z routerem ZTE MF286R. Zamiast dotychczasowych 100 GB w abonamencie 50 zł miesięcznie, użytkownicy w tej samej cenie dostają pakiet 200 GB z pełną prędkością. Dowolność smartfona, oferty dodatkowe W ofercie nie jesteśmy ograniczeni konkretnymi modelami urządzeń mobilnych. Oferta w formacie SIM Only (bez telefonu) pozwala nam na dobór wybranego smartfona z szerokiej oferty Play w atrakcyjnych cenach – na przykład wytrzymałego (bateria o pojemności 5000 mAh) Samsung Galaxy A02s wyposażonego w trzyobiektywowy aparat lub OPPO A15s z dużym wyświetlaczem (6,52") i 64 GB pamięci wewnętrznej. Te i inne modele dostępne są za 1zł na start – ale nie jesteśmy tym ograniczeni. Zamknięte kina i teatry nie zamykają nam rozrywki – przenoszą ją w zacisze naszych domów. W cenie abonamentu planów PLAY M i PLAY L otrzymujemy – znów, na cały czas obowiązywania umowy – dostęp do usługi PLAY NOW z kanałami telewizyjnymi oraz filmami, serialami i bajkami dla najmłodszych na żądanie. Opcjonalnie, usługę tę możemy wymienić na pakiet Bezpieczna Rodzina w wersji Standard. Oferta obowiązuje również dla plany PLAY HOMEBOX, w którym otrzymujemy dodatkową kartę SIM z 150 GB z pełną prędkością, mogącą służyć jako Internet domowy. Wszystkie wspomniane taryfy zapewniają dostęp do technologii 5G w ramach sieci operatora. Nie tylko dla nowych klientów Zazwyczaj tak atrakcyjne warunki oferowane są tylko dla nowych użytkowników – tymczasem Play ofertę kieruje zarówno do nowych, jak i obecnych klientów. Co warte podkreślenia, z oferty korzystać możemy przez cały czas trwania umowy – owe atrakcyjne warunki nie skończą się wraz z końcem pandemii. Warto pospieszyć się z podjęciem decyzji, ponieważ promocja obowiązuje tylko do końca maja. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl