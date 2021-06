WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne wiadomości + 3 tkaninymateriałyubrania Jakub Krawczyński Dzisiaj, 18-06-2021 17:26 Ubrania na lato. Te materiały dają największą ulgę (analiza właściwości) Wyjątkowo wysokie temperatury stanowią dla nas udrękę. Mamy problem z wyborem ubrań, szczególnie gdy dochodzą również czynniki takie, jak wiatr, czy deszcz. Istnieje jednak kilka typów materiałów, które dzięki swoim właściwościom, będą wyjątkowo przewiewne i pomogą uchronić nas od skwaru. Share Źródło: Getty Images , Fot: winstonwolf89 Z ubraniami jest trochę jak z jedzeniem. Mało kto chce analizować, z czego są zrobione, a potem wszyscy z tego powodu cierpią. Z kolei dobre rozpoznanie materiału bądź mieszanki różnych materiałów może okazać się wybawieniem. Poniższe tkaniny są niezawodne na wysokie temperatury. Len Historia użycia tej całkowicie naturalnej tkaniny sięga aż 30 000 lat wstecz, ery paleolitu górnego i terytorium współczesnej Gruzji. Natomiast len jako ubranie zaczął być wykorzystywany ok. 4000 lat temu, w starożytnym Egipcie i Babilonie. Textielmuseum Tilburg, CC BY-SA 4.0 Źródło: Textielmuseum Tilburg, CC BY-SA 4.0 , Fot: Joep Vogels Już wtedy ludzkość to wiedziała – nie ma nic lepszego na upał niż len. Jest to materiał wyjątkowo lekki i luźno tkany w ubraniach. Dzięki temu z łatwością uwalnia ciepło, jakie generuje ludzkie ciało i nie lgnie do naszego ciała. Len pozwala utrzymać niższą temperaturę ciała znacznie dłużej niż jakikolwiek inny materiał – i dlatego jest najlepszy na lato. Fizyka nie kłamie. Przepuszczalność powietrza lnu to 2294 mm/s, a więc niemal 5x więcej niż bawełny (499 mm/s – dane za The European Confederation of Flax and Hemp). Co więcej, tkanina ta błyskawicznie absorbuje wilgotność i szybko schnie, przez co nawet, gdy się spocimy, nasz pot zostanie niemal natychmiastowo wchłonięty. Getty Images Źródło: Getty Images , Fot: stilllifephotographer Ostatnią zaletą lnu jest to, że jego pozyskiwanie jest przyjazne środowisku, a jednocześnie ubrania z niego pochodzące są najbardziej trwałe. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku np. poliestru. Niektóry może nie podobać się jego marszczenie, ale ma to również swój urok – kwestia gustu. Lyocell Nie wszystko, co dobre musi być pochodzić z natury. Albo inaczej – niektóre rzeczy, które nie pochodzą z natury nie są wcale złe. Taką tkaniną jest lyocell, znany także jako Tencel. Jest to pewna odmiana wiskozy (która także jest przewiewna), w której przypadku materiał jest pozyskiwany z miazgi drzewnej (także ostatnio z bambusów). Tzw. miazga celulozowa jest później przetwarzana za pomocą nanotechnologii w specjalne włókna polimerowe. W procesie produkcyjnym nie jest używany disiarczek węgla ani żadne inne toksyczne substancje, przez co jest to materiał korzystny dla środowiska, ale i droższy niż sztuczne tkaniny. Poza tym, przy produkcji lyocellu używa się przynajmniej 50 proc. mniej wody niż w przypadku bawełny. Getty Images Źródło: Getty Images , Fot: SSPL Lyocell jest przyjemny w dotyku, gdzieś pomiędzy jedwabiem i bawełną. Jego właściwości fizyczne są w zasadzie podobne do lnu. Pozwala utrzymać niższą temperaturę ciała przez dłuższy, bo jest bardzo przewiewny. Tak samo jak len – szybko absorbuje nasz pot, przez co nie zostaje on na naszym ciele. Jednocześnie, gdy temperatura jest naprawdę wysoka, lyocell nie przyczepia się do naszej skóry. Inną zaletą lyocellu jest łatwość z jaką komponuje się z innymi tkaninami – właśnie lnem, bawełną czy wełną. Tego typu mieszkanki pozwalają stworzyć bardzo wszechstronne ubrania, dobre na wiele okazji. Lekka wełna (merino wool lub mieszanki) Wełna może kojarzyć się z czymś ciepłym, ale nie do końca tak jest. Ten materiał może być akurat bardzo przewiewny oraz chłonie świetnie wilgoć. Szczególnie gdy wybierzemy coś o mniejszej gramaturze (GSM lub g/m2), takiej w okolicach 200 g/m2 aniżeli typowej 300-400 g/m2. Dlatego też jeśli musimy ubierać się w jakąś marynarkę w okresie letnim, warto zainwestować w taką wykonaną z wełny o mniejszej gramaturze. Będzie praktycznie tak samo przewiewna i przy dużej temperaturze nie będzie się tak „lepić” – podobnie, jak ubranie wykonane z lnu. Getty Images Źródło: Getty Images , Fot: Michele Mossop Ciekawym typem bawełny jest także merino wool. Jest to materiał pozyskiwany ze specjalnej odmiany owiec. Jego ciekawą właściwością jest to, że absorbuje i wchłania wilgoć bez przykrego zapachu ciała. Niestety tkanina ta nie należy do najtańszych. Warto również zwrócić uwagę na mieszanki wełny z innymi materiałami – między innymi lnem i bawełną. Lekka bawełna Bawełna bawełnie nierówna. Ten bardzo popularny materiał jest co prawda przewiewny, ale ma swoje wady, a jedną z nich jest długi czas absorpcji i wyparowywania potu z materiału. Tkanina dłużej schnie, przez co widać nasz pot na ubraniach. Gdy przebywamy w obszarach o dużym wahaniu temperatur, np. latem w górach, przepocone bawełniane ubrania mogą nam bardzo zaszkodzić pod wieczór, gdy w nich zostaniemy – wtedy będzie nam z tego względu wyjątkowo zimno i łatwo o przeziębienie. Jak powstaje bawełna? Niemniej bawełna, szczególnie lekka, jest bardzo dobrym materiałem na lato. Warto pamiętać, że istnieje wiele rodzajów bawełny i tylko te o lekkiej (30-150 g/m2) lub średniej (150-350 g/m2). Bawełna jest bardzo przewiewna i hipoalergiczna, a więc dobra dla osób z wrażliwą skórą. Warto jednak pamiętać, że na lato trzeba upatrywać ubrań z bawełną lżejszego typu. Świetnym połączeniem są także mieszanki bawełny i lnu. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? 