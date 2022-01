Tanie i inteligentne zabezpieczenia majątku. Nie daj się złodziejom

Włamania do mieszkań to jedna z tych gałęzi przestępczości, która nigdy nie wyginie. Najczęściej mamy z nimi do czynienia w okresach wakacyjnych oraz świątecznych. Na szczęście nawet będąc daleko od swojego dobytku można mieć go na oku. Urządzenia do monitorowania dobytku są łatwe w montażu i coraz tańsze, a mogą skutecznie odstraszyć amatorów cudzej własności.