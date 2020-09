Tak koronawirus przedostaje się do dróg oddechowych [Zdjęcia]

Zdjęcia pokazują zbliżenie, na którym widać, jak koronawirus SARS-CoV-2 atakuje komórki wyściełające ludzkie drogi oddechowe. Ten obraz może szokować, kiedy zdamy sobie sprawę, jak duża liczba patogenów atakuje płuca w jednym momencie.

Camille Ehre, adiunkt w Marsico Lung Institute Uniwersytetu Północnej Karoliny, wykonała zdjęcia za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, urządzenia wykorzystującego skupioną wiązkę elektronów do tworzenia obrazów.

Aby uzyskać zdjęcia, opublikowane w środę (2 września) w The New England Journal of Medicine, naukowcy najpierw zainfekowali ludzkie komórki dróg oddechowych koronawirusem SARS-CoV-2 na szalkach laboratoryjnych, a następnie zbadali komórki po czterech dniach.

Materiały prasowe Koronawirus SARS-CoV-2 atakujące ludzki układ oddechowy (Materiały prasowe)

Występy przypominające na zdjęciach makaron to rzęski niektórych komórek dróg oddechowych. Końcówki rzęsek przyczepione są do pasm śluzu przypominającego siateczkę, który naturalnie występuje w drogach oddechowych. Małe kuleczki oblepiające rzęski to z kolei cząsteczki patogenu wywołującego COVID-19.

Po powiększeniu zdjęcie wyraźnie widać, że cząsteczki wyposażone są w kolce, przypominające koronę (stąd nazwa rodziny koronawirusów). Wirus wykorzystuje te kolce, aby zaatakować ludzkie komórki, o czym pisaliśmy już we wcześniejszych materiałach.

To, co szczególnie zwraca uwagę na nowych zdjęciach, to gęstość cząsteczek koronawirusa. Analiza stężenia wirusa w próbce sugeruje, że komórki układu oddechowego są "bombardowane ogromną liczbą cząsteczek patogenu", zauważa Camille Ehre.

Koronawirus wpędził nas w gigantyczny kryzys. I może rozpędzić jeszcze inny – dużo większy

Szczegółowe informacje na temat koronawirusa w Polsce i na świecie, uzyskasz, zapisując się na nasz specjalny newsletter lub pobierając dedykowaną aplikację.