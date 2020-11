WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne black friday 2020 + 2 laptopytelefony Ludwik Krakowiak 12 godzin temu Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Super okazje – kupuj taniej nawet o 1000 złotych! Czekaliście z zakupem elektroniki użytkowej, licząc na promocje i obniżki? Podjęliście dobrą decyzję – wybrane modele smartfonów, laptopów czy akcesoriów mobilnych możecie dziś kupić w znakomitej cenie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Black Friday (Adobe Stock) Pierwszy przykład - komputer przenośny w cenie niższej o 1000 zł, którą w dodatku można rozłożyć na wygodne raty 0%. Laptop Lenovo z serii ThinkPad E15 i5-10210U 8GB 256GB SSD W10P to nie byle jaka konfiguracja z najniższego przedziału cenowego. Sprzęt, standardowo kosztujący prawie 5 tys. zł, dysponuje 15,6-calowym, matowym (!) ekranem Full HD i 8 GB pamięci RAM. Pamięć masowa to wydajny nośnik SSD, zapewniający krótki czas dostępu do plików. O bezpieczeństwo przechowywanych na dysku danych dba moduł Trusted Platform Module 2, dostępna jest również opcja inteligentnego włączania w postaci skanera linii papilarnych wbudowanego w przycisk zasilania. Wszystko to, w połączeniu z niewielką – jak na tę klasę urządzeń – masą (zaledwie 1,9 kg) sprawia, że ThinkPad E15 świetnie sprawdzi się jako narzędzie pracy i towarzysz wszelkich podróży. A ponieważ otrzymał atesty zgodne z wojskowym standardem MIL-SPEC, można mieć pewność, że przetrwa trudy większości wyjazdów. Komu Samsunga? Na łowców promocji czekają nie lada okazje – wybrane modele smartfonów są przecenione nawet o 400 zł. Na przykład za Samsunga Galaxy A51 zamiast 1699 zł można zapłacić tylko 1299 – to obniżka ceny o 20%. A51 to dobrej jakości model ze średniej półki cenowej, wyposażony w duży, 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED o imponującej rozdzielczości 2400 x 1800 pikseli. Mimo dużych gabarytów ekranu akumulator smartfona szybko się nie wyczerpie, jest to bowiem ogniwo o pojemności 4000 mAh. Za sprawne uruchamianie aplikacji odpowiada wydajny ośmiordzeniowy procesor, wsparty 4 gigabajtami pamięci, a do zapisywania zdjęć i filmów służy 128-gigabajtowa pamięć wewnętrzna. Sprzęt obsługuje najważniejsze technologie komunikacyjne, w tym NFC, dzięki czemu można go użyć do płatności zbliżeniowych. W promocyjnej ofercie kosztuje 1299 zł. Oferta dotyczy wszystkich wersji kolorystycznych urządzenia – czarnej, białej i niebieskiej. Xiaomi tanie niesłychanie Jeszcze większą obniżką ceny objęty został smartfon marki Xiaomi. Model Redmi Note 9S z 64 GB pamięci, za który standardowo trzeba byłoby zapłacić prawie 1,1 tys. zł, można dostać już za 699 zł, a więc o 36% taniej! Urządzenie pod wieloma względami nie ustępuje bardziej renomowanemu Samsungowi, co więcej – w niektórych aspektach go przewyższa. Przykładowo, ma nieco większy, 6,67-calowy ekran o tej samej rozdzielczości. Zwraca też uwagę potężny akumulator o pojemności ponad 5 tys. mAh, który zapewni długie działanie nawet przy częstym korzystaniu z urządzenia. W promocji dostaniecie też nieco bardziej zaawansowany wariant smartfona Xiaomi Redmi Note, tym razem z serii 9 Pro, charakteryzujący się odrobinę lepszymi parametrami technicznymi i dodatkowymi funkcjonalnościami, takimi jak czujnik światła i czujnik zbliżeniowy. iPhone też w promocji Wśród promocji znajdzie się coś i dla tych, którym marzy się smartfon z logo nadgryzionego jabłka. iPhone 7 to model bardziej "dyskretny" od wymienionych wcześniej – ma mniejszy 4,7-calowy ekran 1334 x 750 pikseli, 32 GB pamięci na dane i "tylko" dwa aparaty fotograficzne. Otrzymujemy za to gwarancję znakomitego wykonania z dbałością o najmniejsze szczegóły i doskonały system operacyjny iOS 10. IPhone’a 7 można dostać w promocji już za 1444 zł. A może coś ekstra? Jeżeli wybrałeś już swój nowy smartfon, pomyśl i o nowych słuchawkach bezprzewodowych, które pozwolą ci komfortowo słuchać muzyki w każdych warunkach. Przykładowo, model Philips TAUH202BK/00 można nabyć w cenie nawet o 1/3 niższej, niż standardowa. Te nauszne słuchawki z obsługą interfejsu Bluetooth zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o współpracy ze smartfonami – dzięki obecności przycisku wielofunkcyjnego pozwalają zarządzać listą odtwarzania, jak i obsługiwać połączenia telefoniczne. Składana konstrukcja pałąka ułatwia przewożenie w torbie lub plecaku, a wbudowany akumulator pozwala na 15-godzinną pracę. Materiał powstał przy współpracy z Media Expert Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze