Starlink nad Polską. Sprawdź, kiedy podziwiać kosmiczny pociąg Elona Muska

Starlink nad Polską - kiedy oglądać?

Obecnie SpaceX dostarcza wstępną usługę w wersji beta. Jest ona dostępna m.in. w Stanach Zjednoczonych. W jej przypadku użytkownicy mogą spodziewać się transmisji, której prędkość waha się w graniach od 50 Mb/s do 150 Mb/s, a opóźnienia wynoszą od 20 ms do 40 ms. Jak jednak zapewnia firma, parametry będą ulepszane, a okresy braku łączności z siecią skracane. Wymaga to wynoszenia kolejnych satelitów na orbitę.