Soundbar, 2.1, a może 5.1? Doradzamy w wyborze domowego systemu audio Wybór odpowiedniego telewizora bywa niełatwym zadaniem. To jednak dopiero pierwszy krok do pełni wrażeń z filmowych seansów. Równie ważna jest kwestia systemu audio. Pozwól, aby dźwięk cię otoczył Źródło: Adobe Stock Liczba dostępnych na rynku rozwiązań może przyprawiać o zawrót głowy, a dopasowanie konfiguracji odpowiadającej nie tylko gustom, ale też geometrii i wielkości pomieszczenia bywa ogromnym wyzwaniem. Warto się więc zastanowić, jaki system audio sprawdzi się najlepiej w konkretnych warunkach. Soundbar Soundbary to rozwiązanie, które niewątpliwie ma wiele zalet – przede wszystkim łatwość instalacji oraz brak wymogów dotyczących geometrii pomieszczenia. Relatywnie niewielkie soundbary zmieszczą się pod każdy telewizor, a ich podłączenie sprowadza się zazwyczaj do użycia jednego przewodu optycznego lub HDMI. Dostępne na rynku urządzenia oferują już układy 2.1 i 5.1, przy czym całość wbudowana jest w samo urządzenie. Często spotykanym rozwiązaniem jest jednak stosowanie oddzielnego, zazwyczaj bezprzewodowego subwoofera, dzięki któremu lepiej słyszalny jest bas. Korzystanie z soundbaru nie musi się wiązać z daleko idącymi ustępstwami w kwestii przestrzenności dźwięku. Urządzenia tej klasy oferują bowiem zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału audio, dzięki czemu powstaje wrażenie przestrzenności, choć przecież dźwięk emitowany jest z jednego źródła. Soundbary można polecić zwłaszcza osobom, które nie mają miejsca w pokoju na bardziej zaawansowane konfiguracje. Konfiguracja 2.1 System 2.1 to układ składający się z dwóch głośników i subwoofera. Stosowanie konfiguracji wielogłośnikowych nie służy rzecz jasna podbijaniu mocy audio, lecz uzyskiwaniu przestrzennego dźwięku. Eksperci są jednak zdania, że systemów 2.1 nadal nie należy uważać za pełnoprawne systemy przestrzenne. Dwa głośniki mogą bowiem emitować jedynie dwa kanały – lewy i prawy. Podobny efekt zapewniają nam więc słuchawki. System 2.1 ma jednak swoje zalety i dla wielu może się okazać optymalnym wyborem. Pod względem wrażeń przestrzennych i tak prześciga on głośniki wbudowane w telewizory oraz soundbary, a mimo to pozostaje względnie prosty w montażu i obsłudze, a także nie zajmuje wiele miejsca. Na rynku mamy do wyboru sporo zestawów 2.1, które pozwalają na dostosowanie produktów do swoich potrzeb. W mniejszych pomieszczeniach można zastosować subwoofer z kolumnami podstawkowymi (do zawieszenia na ścianie lub rozstawienia na meblach). Jeśli jednak dysponujemy większym metrażem lub pomieszczeniem o nieoczywistych kształtach, warto rozważyć wybór systemu z kolumnami podłogowymi. Adobe Stock Zajmuje naprawdę niewiele miejsca i pozwoli poprawić jakość dźwięku Źródło: Adobe Stock Konfiguracja 5.1 W przypadku systemów 5.1, wykorzystujących pięć głośników i subwoofer, można już mówić, że mamy do czynienia z kinem domowym i dźwiękiem przestrzennym. Obsługiwanych jest bowiem sześć kanałów dźwięku – lewy, prawy i centralny oraz lewy tylny i prawy tylny, a także kanał subwoofera. To daje już sporo możliwości, ale jednocześnie ma swoje konsekwencje w postaci wymogów dotyczących wielkości i układu pomieszczenia. O ile bowiem w systemie 2.1 umiejscowienie lewego i prawego głośnika jest dość swobodne, o tyle w przypadku 5.1 konieczna jest przestrzeń, która pozwoli na rozsądne ustawienie głośników przedniego i bocznych. Uchybienia w tej kwestii mogą doprowadzić np. do tego, że dźwięki środowiskowe emitowane z głośników bocznych będą zakłócać te płynące z głośnika przedniego. W rezultacie słabo słyszalne mogą być na przykład dialogi w filmach. Jeśli jednak przestrzeń, którą dysponujemy, spełnia wymogi systemu 5.1, to ten pięknie odpłaci się za trud włożony w odpowiednie rozmieszczenie i konfigurację. W domowych warunkach robi on niejednokrotnie większe wrażenie niż systemy stosowane w kinach. Dynamika i bliskość źródeł dźwięku sprawia, że widzowie mogą dosłownie zatonąć w seansie i zapomnieć o zewnętrznym świecie.