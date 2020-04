Smartfony Huawei - jak instalować aplikacje bez Google Play

Jeżeli rozważasz zakup nowego smartfonu Huawei, to pewnie zastanawiasz się jak poradzi on sobie bez usług Google. W tym krótkim poradniku pokażemy skąd brać aplikacje i jak łatwo je można zainstalować na przykładzie flagowego modelu P40 Pro.

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei

W ostatnim czasie miałam okazję testować P40 Pro i jestem oczarowana możliwościami tego smartfonu. Biorąc go do ręki czuje się, że to maszyna z najwyższej półki - nie tylko ze względu na elegancki wygląd, ale przede wszystkim z uwagi na zestaw aparatów stworzonych przy współpracy z kultową marką fotograficzną Leica. Kilkukrotne przybliżenie obrazu było do tej pory mocną piętą Achillesową smartfonów - teraz mam w kieszeni 50-krotny zoom. Wow!

Aparat szerokokątny również przydaje się choćby w najbardziej błahych sytuacjach. Ostatnio wieszałam na balkonie hamak i chciałam pokazać go mamie. Powiesiłam go w takim miejscu, że mój dotychczasowy smartfon nie był w stanie go objąć w całości. P40 Pro poradził sobie wyśmienicie z tym problemem. Pomijam już kwestie wydajnościowe, bo przy 8 GB RAM-u i topowym procesorze Kirin 990 oczywistym jest, że nic nie ma prawa na takim smartfonie się przyciąć czy zawiesić.

Jedyną kwestią, do której początkowo podchodziłam nieufnie był brak usług Google. No bo czy faktycznie można funkcjonować bez Map, Gmaila, czy Chrome’a? I skąd brać oprogramowanie, skoro nie mamy dostępu do Google Play? Na szczęście szybko okazało się, że Huawei ma w pogotowiu całkiem niezłą alternatywę.

Krok pierwszy – zacznij od Phone Clone

Phone Clone to narzędzie, które jest już preinstalowane na wszystkich nowych smartfonach Huawei. Służy ono do kompleksowej migracji danych w postaci kontaktów, plików i aplikacji ze starego urządzenia. Jedyne, co musimy zrobić, to zainstalować Phone Clone także na poprzednim smartfonie. Nie ma w tym jednak nic trudnego, bo znajdziemy to narzędzie zarówno w Google Play jak i App Storze.

Następnie wystarczy włączyć aplikację na obydwu smartfonach, wskazać ten, na który zamierzamy przenieść dane i sparować je ze sobą. Urządzenia utworzą między sobą zabezpieczoną sieć WiFi i w ciągu kilku minut skopiują wskazane przez nas dane.

W ten sposób przeniesiemy na nowy model Huawei te aplikacje, których oficjalnie nie znajdziemy w sklepie producenta, czyli AppGallery. Ja w ten sposób skopiowałam sobie chociażby WhatsAppa, Snapseeda, Tidala, Discorda, Slacka, Shazama, Revoulta, Booking czy Mobilet. Oczywiście narzędzie nie przeniesie tak oprogramowania od Google.

Krok drugi – skorzystaj z biblioteki AppGallery

Poza Phone Clone, najlepszą opcją do uzupełnienia naszego oprogramowania jest skorzystanie z oficjalnego sklepu Huawei. App Gallery nie ma może tak przepastnej biblioteki, ale da się w niej odnaleźć sporo alternatyw.

Sklep jest domyślnie preinstalowany na każdym smartfonie Huawei. Nawigacja po nim jest niezwykle prosta. Mamy sekcję aplikacji promowanych, podział na kategorię, rankingi popularnego oprogramowania i menedżera, z poziomu którego usuniemy chociażby zbędne pakiety instalacyjne.

W AppGallery znajdziemy m.in. Snapchata, TikToka, Ceneo, Yanosika, OLX, czy CDA.pl.

Krok trzeci – webowe wersje też dają radę

Jeżeli bardzo mocno tęsknimy za aplikacjami Google, to część z nich uruchomimy bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Pod adresem maps.google.pl możemy przeglądać mapy Google z zapisanymi punktami podróży (w ten sposób nie uruchomimy jednak nawigacji, ale możemy skorzystać z chociażby wspomnianego już Yanosika).

W ten sam sposób uruchomimy również webowego YouTube’a, Dysk Google, a także popularne aplikacje VOD: Netflixa i HBO Go. Do poczty Gmail oczywiście także uzyskamy dostęp przez przeglądarkę, ale polecam zintegrować ją po prostu z preinstalowaną w systemie EMUI aplikacją E-mail.

Krok czwarty – instalacja ze źródeł zewnętrznych

Niektórzy użytkownicy, bardziej zaawansowani technicznie, szukają również potrzebnych im aplikacji w sieci. Wielu wydawców udostępnia na swoich oficjalnych stronach pliki APK, które wystarczy pobrać na smartfon i zainstalować. Istnieją także całe biblioteki aplikacji w rodzaju APK Pure, z których również można pobrać pliki.

Musimy pamiętać, że cały ekosystem usług Huawei dynamicznie się rozwija. Na razie nie da się ukryć, że nie stanowi on pełnoprawnej konkurencji dla Google. Ale jeżeli tylko jesteśmy gotowi pójść na pewne delikatne kompromisy, to z powodzeniem będziemy korzystać ze smartfonów Huawei w satysfakcjonujący sposób.