Rosjanie i Amerykanie łączą siły. Chcą "wskrzesić" mamuty

Aktywność wielkich wymarłych ssaków sprawiała, że wieczna zmarzlina była wystawiana na zimowe powietrze, a więc zamarzała mocniej i głębiej. Bez mamutów i innych dużych ssaków jest to niemożliwe. Obecnie zimowe powietrze nie jest w stanie dotrzeć do warstwy wiecznej zmarzliny, przez co jest ona bardziej podatna na działanie wysokich temperatur.