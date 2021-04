WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 asusasus zenbooklaptopy dla graczy Magdalena Tatar Dzisiaj, 15-04-2021 16:01 Potężne, ale lekkie jak piórko. Laptopy ASUS dla kreatywnych i zapracowanych Produktywność, cele i sprawne działanie w biegu, ale nigdy nie kosztem samego siebie. Oto cele, które stawiają przed sobą ambitni, przedsiębiorczy ludzie. Nie chodzi tu o pokolenie, a o pewien styl życia, który do pracy i rozrywki wymaga odpowiednich narzędzi. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Laptopy o kilku ekranach, potężnej mocy i minimalnych gabarytach - to modele ASUS Źródło: Unsplash.com Laptopy ASUS - więcej niż zwykłe narzędzia Poszukujący odpowiedniego modelu komputera przenośnego nie zadowalają się już tylko informacją o ilości rdzeni procesora czy pojemności dysku. Od określonej generacji wzwyż większość modeli poza najtańszymi i tandetnymi modelami oferuje działanie o zadowalającej płynności i szybkości, a magazynowanie danych w chmurze czy na zewnętrznych dyskach staje się standardem. Czy w obliczu tak wysokich możliwości wymagającego kupującego zadowalają podstawowe parametry sprzętu? Oczywiście nie i poszukuje czegoś więcej… Pełne stanowisko pracy, centrum dowodzenia, baza multimediów włącznie z filmikami uwieczniającymi pierwsze kroki dziecka. To wszystko w małym urządzeniu obsługiwanym jedną ręką, z doskonałym wyświetlaczem i zadziwiającą delikatnością smukłej obudowy. Nieprzeciętny design podkreślający indywidualność jest jedną z bardziej pożądanych cech tuż obok funkcjonalności laptopów klasy premium, poza ceną. Właśnie po te modele wymagający i wybredny (słusznie) użytkownik sięga najchętniej, a w obrębie jego zainteresowań często znajdują się modele Asus. Tu nie ma miejsca na eksperymenty z mało znaną marką. Sprzęt ma działać bez zarzutu, wyglądać nowocześnie no i mieć to "coś", co sprawia, że wybierasz właśnie ten i po jednym użyciu nie chcesz wracać do starego "lapka". Uważasz, że filozofia to element zbędny w wyborze elektroniki? Z pewnością przemówi do ciebie 3-ktrotnie szybszy przesył danych w porównaniu do zwykłego USB, genialny podwójny ekran w seriach ASUS ROG i nowych generacjach ZenBook czy pomysłowy drobiazg: NumberPad do wpisywania wielu wartości liczbowych (np. seria VivoBook). Możesz po prostu dotknąć ikonę touchpada, aby zamienić go w podświetloną diodami LED klawiaturę numeryczną, albo śledzić spotkanie online na jednym z ekranów nie tracąc z oczu ważnego mejla czy aktualnych zadań. Laptopy ASUS - nowoczesność naszej ery Miniaturyzacja komputerów trwa od ponad dekady. Mniejsza waga (nawet ok. kilograma), smukły kształt poniżej 1,5 cm, notebook wielkości zeszytu mieszczący dużą moc obliczeniową i działający nawet powyżej 20 godzin na baterii, która naładujesz na kilka sposobów i to ekspresowo (nawet do 60 proc. w niecałą godzinę) – wszystko to sprawia, że pomieszkując na dowolnym kontynencie i wykonując niemal dowolny zawód, masz ze sobą całe stanowisko pracy. Komunikacja, podstawowe aplikacje, media społecznościowe i szereg profesjonalnych narzędzi, bez których nie wykonasz postawionych sobie celów, oferują modele ASUS. To produkty, które dzięki zoptymalizowany stosunkowi jakości do ceny nie wyciągają ci z kieszenią równowartości samochodu, a oferują parametry na najwyższym poziomie i to w zgodzie Immersja na najwyższym poziomie - ASUS ROG i TUF Przy niewielkim ekranie włożonym w toporną obudowę trudno mówić o jakimkolwiek komforcie pracy nie tylko z obrazem, ilustracją czy filmem. Komfort wizualny to podstawa i kolejna z granic, jaką przekraczają kolejne generacje laptopów ASUS. Nawet operowanie pocztą elektroniczną czy arkuszem kalkulacyjnym może być satysfakcjonujące, jeśli przed oczyma mamy odpowiedni wyświetlacz. Doskonała głębia czerni, jasność świateł i jakość kolorów odzwierciedlających rzeczywistość sprawia, że każdy odtworzony film nabiera nowego wyrazu i to dosłownie: technologie optymalizacji obrazu uwydatniają ostrość i kontrast każdego pixela przy użyciu specjalnej technologię wyświetlania (ASUS Splendid np. w niedrogiej serii VivoBook). Wirtualna rzeczywistość ma poważną konkurencję... Nietrudno zauważyć, że przeciętny nabywca laptopa ma okrojone oczekiwania i najczęściej wiedzę sprzed kilku lat. Pół biedy, jeśli przed zakupem, choć odrobinę poczyta, ale nie każdym tropem znalezionym w internecie warto iść. Które kierunki są pewne? Większość pytanych zgadza się z tym, ze warto stawiać na znane marki, stabilnych producentów, którzy wprowadzają do swoich produktów te rozwiązania, co do których są pewni, a innowacyjne rozwiązania w ich wydaniu wyznaczają główne trendy w elektronice na długie lata. Chcesz więcej doznań? Immersję, która zadowoli wytrawnego znawcę gier komputerowych, zapewni model dopasowany do twoich potrzeb. Póki pogoda za oknem kaprysi, na pewno przed wyprawą na rowerze znajdzie się kilka godzin na ogranie nowego tytułu… Tu godne polecenia są potężne modele serii ASUS ROG, które utrzymują się na fali popularności wśród graczy nie bez powodu już dłuższy czas… Dzięki temu, że marka daje użytkownikowi wybór między modelami na różnych półkach cenowych i oferuje świetnie zaprojektowane peryferia (z naciskiem na dający oszałamiające wrażenia monitor!), przyjemność grania ma szansę osiągnąć poziom, którego jeszcze nie zaznałeś. Laptopy ASUS - dla kreatywnych Kolor farb w projekcie, teksturę tkanin zamawianych koszul czy przejrzystość zdjęć cudnego krajobrazu warto podziwiać, a nawet… poczuć, na co pozwoli ponad 90 proc. powierzchni ekranu w stosunku do cienkiej obudowy. Tę tendencje doceniają zarówno fani zmysłowego odbierania multimediów, jak choćby wczucie się w grę albo film, jak i osoby utrwalające swój wizerunek jako profesjonalistów. Mówiąc wprost – nowoczesny dizajn zapewnia nam komfort posługiwania się laptopem bez technologicznej wpadki i w eleganckim stylu. Wyjąć z nesesera czy torebki nowoczesny model w głębokiej, błyszczącej szarości grafitu (seria ZenBook) albo intensywnym i pobudzającym do działania oraz kreatywności odcieniu turkusowego czy pomarańczowego (VivoBook) to po prostu czysta satysfakcja. Zarówno poszukujący modelu komputera do nauki, jak i profesjonaliści wielu branż doceniają już wzornictwo na poziomie podstawowych parametrów wydajności. Wybierając spośród wielu modeli zapewniających sprawność w podstawowych zadaniach i podobnej półki cenowej (np. roztropne i rozsądne 2-3 tys. zł), to wygląd komputera jest tym, co go wyróżnia i sprawia, że staje się nie tylko gadżetem, ale i czymś osobistym. W wyborze takich narzędzi częściej zwracamy uwagę na to, w jakich warunkach powstało urządzenie i w jakim stopniu jego działanie i styl, odzwierciedla naszą osobowość czy nawet filozofię. Wytrawny podróżnik docenia fakt, że kilogramowy laptop nie dodaje zbędnych kilogramów do bagażu. Ekspresowe uruchamianie się doceni w takim samym albo nawet większym stopniu, bo właśnie na takie drobiazgi jak zbędne czekanie nie chce dziś tracić czasu nikt: ani gracz, ani student, ani doświadczony przedsiębiorca.