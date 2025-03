Polska zamierza wypowiedzieć traktat Ottawski. Oto co to oznacza

Zwróciłem się do ministra obrony narodowej aby przedstawił opinię i ja będę rekomendował opinię pozytywną, aby Polska wycofała się z Konwencji Ottawskiej i być może także z konwencji Dublińskiej. Mówię tu o minach przeciwpiechotnych i broni kasetowej.

Wygląda, że premier Donald Tusk się przejęzyczył w przypadku konwencji dublińskiej, która dotyczy kwestii migracyjnych. Mówił jednak o broni kasetowej, a warto zaznaczyć, że Polska nie jest stroną Konwencji w Oslo o zakazie użycia amunicji kasetowej w przeciwieństwie choćby do Litwy .

Zakaz obejmuje użycia większości typów min przeciwpiechotnych, w tym prostych min z zapalnikiem naciskowym znanych od czasów I i II wojny światowej. Dotyczy on też nowszych mim z czujnikiem ruchu, a wyjątkiem są miny, które można zdetonować lub dezaktywować zdalnie, np. za pomocą sygnału radiowego.

Przykładem min z pierwszej kategorii są np. amerykańskie miny M14 i M16 zaprojektowane jeszcze w latach 50. XX wieku. Pierwsza to cylindryczna trudno wykrywalna mina z plastiku z jedynym metalowym elementem w postaci iglicy detonującej z ok. 28 g materiału wybuchowego. Jej zapalnik jest naciskowy i do jego aktywacji wystarczy zaledwie 11,5 - 13,5 kg.