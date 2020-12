Po co nam światłowód?

Gdzie jest Internet?

No właśnie, gdzie jest? Na serwerach oczywiście. Serwer to specjalny komputer, na którego dysku umieszczone są różne dane, w tym także witryny internetowe, które codziennie odwiedzamy. Największe z nich potrzebują wielu serwerów, a jeszcze więcej wykorzystują usługi internetowe, takie jak na przykład chmura obliczeniowa. W kwestie techniczne nie będziemy tu wnikać. Wystarczy wiedzieć, że cyfrowe i wirtualne cegiełki, z których składa się internet, znajdują się na serwerach rozmieszczonych na całym świecie. Ale one nie są jeszcze internetem. Stają się nim dopiero wtedy, gdy mogą się ze sobą nawzajem komunikować. Gdy zostają ze sobą połączone w sieć.