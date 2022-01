Pingwin pokazuje jak polować na sardynki – imponujące nagranie

Pingwiny białobrewe mogą osiągać nawet 90 cm wzrostu i są trzecim co do wielkości gatunkiem pingwina na świecie. Dorosłe osobniki zbliżają się do wagi ośmiu kilogramów. Imponujące jest to, że te ptaki wodne potrafią pływać z prędkością 35 kilometrów na godzinę i mogą nurkować na głębokość 90 metrów.