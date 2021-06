Panele fotowoltaiczne z magazynowaniem energii są bardziej niezawodne

Na tym jednak nie koniec zalet takiego połączenia, zdaniem Johnsona. Jego zdaniem systemy łączone mogą przynieść większe korzyści dla niezawodności niż to sugerują sceptycy, którzy nie są przekonani do rozwiązań fotowoltaicznych. Dodaje on także, że inwestowanie w energię słoneczną oraz systemy magazynowania energii mogą zapewnić niezawodność energetyczną, której żadna technologia nie zapewniłaby samodzielnie.