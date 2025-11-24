Odkryli chińską żyłę złota. Jest warta rekordową sumę

Chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych poinformowało, że Chiny odkryły w kopalni Dadonggou w północno-wschodniej części kraju pierwsze tak duże złoże złota o niskiej próbie. Jest to również największe pojedyncze złoże złota odnotowane od czasów powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r.

Według urzędników złoże zawiera ok. 2,6 mln ton rudy o średniej zawartości 0,56 g na tonę. Stanowi to ok. 145 ton złota. Według obecnych rekordowych cen, ta ilość złota warta jest ok. 192 mld dol.

W trakcie procesu eksploracji blisko 1000 pracowników społecznych współpracowało, by ukończyć prace odkrywkowe w ciągu 15 miesięcy. Sam projekt badania złoża jest obecnie na etapie "kompleksowej analizy danych i sporządzania raportów eksploracyjnych", jak podaje chińskie ministerstwo.

Jak powstają żyły złota?

Chiny leżą na styku kilku płyt tektonicznych. Aktywność geologiczna stwarza również doskonałe warunki do powstawania złota. Magma w płaszczu Ziemi podgrzewa wody podziemne. One z kolei później rozpuszczają złoto z głębi skorupy ziemskiej.

Powstały "złoty płyn" przesiąka przez szczeliny w skorupie. Pod wpływem zmian ciśnienia i temperatury rozpuszczone złoto staje się niestabilne i krystalizuje.