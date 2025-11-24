Odkryli chińską żyłę złota. Jest warta rekordową sumę

Chińczycy odkryli największe od czasów powstania państwa złoże złota znajdujące się w prowincji Liaoning. Jego wartość, przy obecnych cenach, może sięgnąć ok. 192 mld dol.

Gold bars at the Italpreziosi SpA precious metals refinery plant arranged in Arezzo, Italy, on Tuesday, May 6, 2025. Gold fell, snapping a two-day advance, as signs of progress on US-China trade talks curbed demand for havens even as military hostilities between India and Pakistan escalated. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty ImagesZłoto, zdjęcie poglądowe
Źródło zdjęć: © GETTY | Bloomberg
Aleksandra Dąbrowska
oprac.  Aleksandra Dąbrowska

Chińskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych poinformowało, że Chiny odkryły w kopalni Dadonggou w północno-wschodniej części kraju pierwsze tak duże złoże złota o niskiej próbie. Jest to również największe pojedyncze złoże złota odnotowane od czasów powstania Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r.

Według urzędników złoże zawiera ok. 2,6 mln ton rudy o średniej zawartości 0,56 g na tonę. Stanowi to ok. 145 ton złota. Według obecnych rekordowych cen, ta ilość złota warta jest ok. 192 mld dol.

W trakcie procesu eksploracji blisko 1000 pracowników społecznych współpracowało, by ukończyć prace odkrywkowe w ciągu 15 miesięcy. Sam projekt badania złoża jest obecnie na etapie "kompleksowej analizy danych i sporządzania raportów eksploracyjnych", jak podaje chińskie ministerstwo.

"Martwa Droga" na Syberii. Niszczejące pociągi i ślady ludzkiej tragedii
"Martwa Droga" na Syberii. Niszczejące pociągi i ślady ludzkiej tragedii

Jak powstają żyły złota?

Chiny leżą na styku kilku płyt tektonicznych. Aktywność geologiczna stwarza również doskonałe warunki do powstawania złota. Magma w płaszczu Ziemi podgrzewa wody podziemne. One z kolei później rozpuszczają złoto z głębi skorupy ziemskiej.

Powstały "złoty płyn" przesiąka przez szczeliny w skorupie. Pod wpływem zmian ciśnienia i temperatury rozpuszczone złoto staje się niestabilne i krystalizuje.

Przysmak zabił cesarza rzymskiego. Legenda ma ziarno prawdy
Przysmak zabił cesarza rzymskiego. Legenda ma ziarno prawdy

Złoto powstaje również z płynów ziemskich, z których krystalizuje się kwarc. Jest on piezoelektryczny. Oznacza to, że ​​pod wpływem mechanicznego nacisku generuje on ładunek elektryczny. Z tego powodu trzęsienia ziemi mogą doprowadzić do powstawania złota.

Aleksandra Dąbrowska, dziennikarka Wirtualnej Polski

To czytają wszyscy
Korzysta z nich Ukraina. Wpadły w oko sojusznikowi Putina
Korzysta z nich Ukraina. Wpadły w oko sojusznikowi Putina
TECH
Niesamowity układ planetarny. TOI-3884b i jej dziwna orbita
Niesamowity układ planetarny. TOI-3884b i jej dziwna orbita
TECH
USA uruchamiają i płacą za produkcję rakiet. Zyska ich sojusznik
USA uruchamiają i płacą za produkcję rakiet. Zyska ich sojusznik
TECH
To prastare stworzenia. Mogą zamieszkiwać łazienkę
To prastare stworzenia. Mogą zamieszkiwać łazienkę
TECH
Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana
Europa Clipper nie próżnuje w drodze do Jowisza. Zrobiła zdjęcie Urana
TECH
Wojna bez huku dział. Nowy front, na którym Polska nie może przegrać
Wojna bez huku dział. Nowy front, na którym Polska nie może przegrać
TECH
Odkryj
Ostatni lot N1. Ta rakieta miała zabrać Rosjan na Księżyc
Ostatni lot N1. Ta rakieta miała zabrać Rosjan na Księżyc
TECH
Satelity będą same się kontrolować na orbicie? Kontrolerzy odpoczną
Satelity będą same się kontrolować na orbicie? Kontrolerzy odpoczną
TECH
Baza na Księżycu? Jest pewien poważny problem do rozwiązania
Baza na Księżycu? Jest pewien poważny problem do rozwiązania
TECH
Sonda BepiColombo prawie u celu. Podróż do Merkurego trwa już 7 lat
Sonda BepiColombo prawie u celu. Podróż do Merkurego trwa już 7 lat
TECH
Tajemnicza struktura na granicy Układu Słonecznego. Co to jest?
Tajemnicza struktura na granicy Układu Słonecznego. Co to jest?
TECH
Superburza spłaszczyła plazmosferę Ziemi. Zaskakujące zachowanie
Superburza spłaszczyła plazmosferę Ziemi. Zaskakujące zachowanie
TECH
NIE WYCHODŹ JESZCZE! MAMY COŚ SPECJALNIE DLA CIEBIE 🎯