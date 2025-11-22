Przysmak zabił cesarza rzymskiego. Legenda ma ziarno prawdy

Antoninus Pius zaliczany jest przez historyków do grona "pięciu dobrych cesarzy", obok cesarzy: Nerwy, Trajana, Hadriana i Marka Aureliusza. Cesarz dożył sędziwego wieku, cieszył się szacunkiem senatorów i nie miał szczególnych wrogów politycznych. Władał Rzymem przez 23 lata.

Niewiele jest jednak wiadome o jego śmierci. Jedyny zapisek pochodzi z książki Historia Augusta - starożytnej kroniki opisującej dzieje cesarzy rzymskich - od Hadriana do Numeriana. Historycy patrzą jednak na to źródło z przymrużeniem oka. Tekst ten powstał dopiero w IV wieku.

Co mówi legenda?

Legenda o śmierci Antoninusa głosi, że cesarz umarł z powodu... przejedzenia serem. W Historii Augustusa przeczytać można, że podczas jednej z kolacji cesarz miał "zbyt łapczywie jeść alpejski ser". W rezultacie tego, często wymiotował.

Następnego dnia, jak można przeczytać w kronice, dostał bardzo wysokiej gorączki. Trzeciego dnia po spożyciu sera zmarł spokojnie we śnie.

Możliwe wyjaśnienie przyczyny śmierci

Badacze bazujący na opisie historycznym wykluczyli możliwość zatrucia egzotycznymi toksynami. Cornelis Kooiker, patolog kliniczny z Uniwersytetu Narodowego w Utrechcie przekonuje, że "zabójcą" cesarza faktycznie mógł być ser.

"Na podstawie przedstawionego historycznego opisu z całkowitą pewnością stwierdzić można, że cesarz zmarł przez zatrucie pokarmowe wywołane przez bakterię" – napisał Kooiker w swoim badaniu naukowym.

Ze względu na objawy oraz tempo rozwoju choroby Kooiker wysnuwa tezę, że tylko jedna bakteria mogła doprowadzić do śmierci cesarza. Jest nią Staphylococcus aureus, czyli gronkowiec złocisty. "Tylko gronkowcowe zatrucie pokarmowe wydaje się logicznym wyjaśnieniem śmierci cesarza" – dodaje patolog.

Skąd wziął się gronkowiec?

Tutaj historia zatacza koło: najprawdopodobniej bakterie gronkowca "ukryte" były w spożytym przez cesarza alpejskim serze. "Bakterie powodujące zapalenie wymion krowich były niezwykle powszechne w tamtych czasach. Mogły one zatem przetrwać w już wyprodukowanym serze" – wyjaśnia Kooiker.

Naukowcom nie udało się do tej pory ustalić, co faktycznie zabiło cesarza. Hipoteza, że zmarł z powodu zatrucia pokarmowego może jednak stanowić dobre wyjaśnienie tej przyczyny.