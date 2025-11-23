"Martwa Droga" na Syberii. Niszczejące pociągi i ślady ludzkiej tragedii

Obecnie "Martwą Drogą" nazywa się nigdy nieukończoną linię kolejową w trudno dostępnej części syberyjskiej tundry, przy której budowie życie straciły setki tysięcy więźniów. Prace nad torami rozpoczęto w 1947 r., a do niewolniczej roboty skierowano nawet do 100 tys. osadzonych z łagrów rozsianych po całym ZSRR. Linia nigdy nie została zakończona – wciąż można natrafić na przerwane odcinki torów oraz porzucone, zardzewiałe lokomotywy i wagony z dawno minionej epoki.

"Martwą Drogą" nazywa się nieukończoną trasę kolejową w trudno dostępnej części Syberii, przy której budowie zginęły setki tysięcy więźniów. Rozpoczęta w 1947 roku praca angażowała nawet 100 tys. osób z rozproszonych po ZSRR łagrów. Projekt nigdy nie został zakończony – po dziś dzień można napotkać przerwane tory i opuszczone, pokryte rdzą lokomotywy oraz wagony sprzed dziesięcioleci.

Praca była nie do zniesienia – w zimie temperatura spadała do -50°C, latem więźniowie cierpieli z powodu rojów komarów. Cały czas brakowało narzędzi i pożywienia, a archaiczne technologie, przemoc i tyrania były na porządku dziennym. Jak podkreślają historycy, nadal nie wiadomo, co skłoniło Stalina do budowy kolei w tak niezamieszkanym i niegościnnym regionie Syberii.

Według relacji, na odcinkach co 5 km funkcjonowały obozy dla 200–1000 więźniów. Część z nich zniszczyły późniejsze pożary.

Wasilij Basowskij, więzień pracujący przy budowie torów na Syberii wspomina: "Oczywiście dobrze nas karmili - 900 gramów chleba dziennie, duża miska owsianki (głównie grys). [...] "Kiedy spełniałeś standardy do 150 procent, dodali nawet wieprzowinę, salami... Pracowałem nad budową mostów i standard był ściśle monitorowany [...]. W naszym interesie było, aby dobrze działać – w końcu przy wyrabianiu wyższej normy dziennej na dłuższą metę liczyli jeden dzień pracy jako trzy. W ten sposób, zamiast siedmiu lat, odsiedziałem trzy".

Relacja Basowskiego nie ukazuje całego dramatu. Jak wspomina drugi więzień Sergo Lominadze: "Praca nad budową kolei w okrutnych, mroźnych warunkach przez ponad sześć miesięcy, być może rok, była bardzo ciężka i nie do wytrzymania". Więźniowie polityczni byli dodatkowo zastraszani i zmuszani do wykonywania niemożliwych norm.

Kolej donikąd

Trasa kolejowa miała liczyć 1263 km i połączyć Salechard u ujścia rzeki Ob z praktycznie opuszczonym portem w Igarce. Już w momencie powstawania krytykowano projekt jako "kolej donikąd". Po śmierci Stalina w 1953 r. prace zostały zawieszone, a ukończeniu pozostało tylko 65 km torów. Inwestycja przestała być opłacalna, a budowa stała się symbolem ambicji i błędów radzieckich władz.

Dziś opuszczone lokomotywy i fragmenty torów w surowym krajobrazie tundry wciąż przypominają o mrocznej przeszłości. Wyłaniając się z pustki Syberii, są świadectwem politycznych błędów, ludzkiego cierpienia i brutalnych konsekwencji tyranii.