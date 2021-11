Niezwykła broń. Kugelpanzer – niemiecki czołg w kształcie kuli

W zasadzie cała reszta informacji na temat Kugelpanzera to spekulacje i domysły. Najprawdopodobniej był to pojazd rozpoznawczy lub służący do kierowania ogniem artylerii, ale jaka była taktyka jego użycia, kto i dokładnie kiedy go zbudował (część źródeł wskazuje na zakłady Kruppa i lata 30. XX wieku), albo jakie założenia towarzyszyły projektowaniu tej nietypowej maszyny – nie wiadomo.