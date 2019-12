Niewyjaśnione błyski w kosmosie. Naukowcy nie wykluczają najbardziej absurdalnych hipotez

Jak donosi serwis Independent, eksperci sądzą, że mają doświadczenia z zupełnie nowym zjawiskiem. Nie wykluczają też, że mogą obserwować system komunikacji obcej cywilizacji, chociaż na to też nie ma żadnych bezpośrednich dowodów.

Naukowcy badają dziwne źródła światła zaobserwowane w odległej przestrzeni kosmicznej. Ich pochodzenie jest trudne do wyjaśnienia, ponieważ pojawiają się i znikają. Astrofizycy są przekonani, że jest to jakiegoś rodzaju naturalne, lecz nieco ekstremalne zjawisko. Niemniej jednak, odkryto już 100 takich zjawisk, a racjonalnego wyjaśnienia nadal brak. Jak podaje Independent , naukowcy nie wykluczają już nawet hipotez obarczających winą obce cywilizacje.

Nowe zjawisko astrofizyczne, czy megastruktury obcych?

Jednakże to zjawisko uznawane jest za bardzo rzadkie i raczej nie jest możliwe, aby udało się zaobserwować je aż 100 razy. Wśród innych hipotez, naukowcy uznają, że mogą to być sygnały obcej cywilizacji wysyłane z pomocą laserów, aby umożliwiać komunikację międzygwiezdną. Mogą to być także tzw. sfery Dysona, czyli megastruktury, które obce cywilizacje mogły wybudować wokół gwiazd, aby wykorzystywać ich energię.