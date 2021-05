Nielegalna dostawa broni przechwycona przez USA: tysiące karabinów i dziesiątki pocisków

"Po usunięciu całego nielegalnego ładunku oceniono stan statku pod kątem zdatności do żeglugi, a po przesłuchaniu jego załodze zapewniono żywność i wodę" - czytamy we fragmencie cytowanego oświadczenia. USS Monterey to krążownik rakietowy, który został zwodowany w drugiej połowie 1988 roku. Jego nazwa nawiązuje do Bitwy pod Monterey, która miała miejsce we wrześniu 1846 roku.